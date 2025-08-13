Levante y Elche, pendientes de Iker Losada

Iker Losada sigue trabajando con la plantilla del Real Betis a la espera de que se resuelva su futuro, que pasa por jugar como cedido en alguno de los clubes de Primera división que pretenden su incorporación. En Heliópolis mantienen la hoja de ruta con el gallego y pretenden que se marche a ganarse espacio y minutos en otra entidad, como intentó en el Celta en la segunda vuelta del curso pasado.

El Betis invirtió 1,8 millones en el fichaje de Losada en el verano de 2024 procedente del Racing de Ferrol pero no acabó de entrar en los planes de Pellegrini durante el arranque de la temporada, a pesar de poder tener más oportunidades por la lesión de Isco y las ausencias de Lo Celso. Su rendimiento no fue convincente y se marchó al Celta en el mercado de enero.

Ahora su verano ha sido algo movido dado que siempre estuvo en la rampa de salida para una cesión pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En el Betis manejan el interés principal del Levante y Elche para hacerse con sus servicios a préstamo.

Después de la marcha de Borja Iglesias, Perraud, Vieites y Mendy, en el Betis se plantean más salidas como las de Losada, Bakambu, Chimy Ávila y Ricardo para acabar de confeccionar su plantilla en estas semanas. Mientras, el jugador ha superado las molestias en el tobillo que sufrió tras una entrada en Málaga y ha podido participar estos días con el grupo con total normalidad luchando por un puesto para entrar en la lista de convocados ante el Elche en la primera jornada.

Más temas:

Betis