Levante - Betis, las notas de los jugadores: faltó la guinda tras el gol de Fornals

Natan busca el balón en el transcurso del Levante-Betis de este domingo

Apenas se habían disputado diez minutos de partido y ya perdía el Betis por 2-0 después de los goles de Iván Romero y Eyong. Intentó reaccionar el equipo verdiblanco. En el ecuador del primer tiempo llegó el gol anulado a Altimira tras revisión en ... el VAR y en la prolongación de la primera parte marcó Cucho el 2-1.

Tras el descanso salió Lo Celso y posteriormente tuvieron su oportunidad también Amrabat, Abde y Bakambu. Precisamente el extremo verdiblanco puso un magnífico centro que Fornals aprovechó para marcar de cabeza el 2-2. No se movió más el marcador y el Betis firmó su tercer empate en lo que va de temporada. ASÍ JUGARON VALLES APROBADO Le sube la nota la buena lectura que hizo en una llegada del Levante en los últimos minutos. Pudo hacer algo más en el primer gol del partido BELLERÍN APROBADO De más a menos. Mayor presencia en el área contraria que en otros días. Buen remate de cabeza en una ocasión que tuvo en el primer tiempo. Acabó fundido. NATAN SUSPENSO Eligió mal en la jugada del 2-0 aunque el pase atrás de Deossa le complicó la situación. Ganó algo de tranquilidad cuando el partido se llevó al campo contrario. VALENTÍN GÓMEZ SUSPENSO No se enteró de nada en su primera titularidad como bético. Fuera de sitio. sin cerrar bien. En la foto del primer gol del partido. Tuvo una oportunidad en el segundo tiempo JUNIOR APROBADO Algún centro y pase atrás con intención como en la oportunidad de Lo Celso. Problemas en ocasiones para conducir el balón. ALTIMIRA APROBADO Comenzó mal, de hecho se equivocó en el inicio de la jugada del 1-0. Fue mejorando con el transcurrir del partido. Un remate suyo acabó en la red pero la acción fue anulada tras revisión en el VAR FORNALS BIEN Empezó como casi todos sus compañeros y fue de menos a más. Apareció en el sitio exacto para aprovechar el medido centro de Abde y empatar el partido. ANTONY BIEN El brasileño respondió a las expectativas generadas. Cuando el Betis estaba perdido y sin fútbol fue entrando poco a poco en juego para levantar al equipo. Sensación de peligro permanente. Se le vio cansado en el tramo final DEOSSA SUSPENSO No le fue bien en su primera titularidad con el Betis. Error en un pase en la jugada previa al segundo gol del Levante. Sustituido en el descanso RIQUELME SUSPENSO Un poco mejor que otros días pero sigue dando la sensación de que no termina de romper. Buen remate que terminó en el larguero. Incursiones desde el costado pero sin finalizar CUCHO BIEN Al trabajo de cada partido le añadió en esta ocasión que sí encontró portería. Golazo que abrió el camino hacia el empate. Giro y remate con calidad desde fuera del área. LO CELSO APROBADO Salió tras el descanso. Criterio con el balón aunque a veces le costó encontrar el pase definitivo. Gran ocasión en los últimos instantes despejada por Ryan. ABDE BIEN Reapareció con acierto. Gran pase a Fornals en la jugada del empate. Lo intentó en más ocasiones por el costado zurdo AMRABAT APROBADO Declaración de intenciones nada más salir al campo cortando un balón en zona de ataque. Ayudó también en defensa BAKAMBU SIN CALIFICAR Apenas unos minutos en el partido PELLEGRINI APROBADO Quizá los cambios de Abde y Amrabat podrían haber llegado antes. No agotó las cinco sustituciones

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión