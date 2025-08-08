El Levante - Betis de la cuarta jornada de LaLiga 25-26 ya tiene fecha y hora

Tabla de horarios de la jornada 4ª del campeonato liguero 25-26

Ya se conocen los horarios oficiales de los encuentros correspondientes a la 4ª jornada del campeonato nacional de liga de Primera división, LaLiga EASports 25-26. Será la primera fecha a la vuelta del parón en la competición previsto para el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre. En lo que concierne al Real Betis, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini visitará el estadio Ciudad de Valencia para jugar frente al Levante UD el sábado 13 de septiembre a partir de las 16.15 horas. Está previsto que el choque sea televisado por Movistar LaLiga.

De esta forma, el calendario de partidos del conjunto verdiblanco en las primeras jornadas es el siguiente, con el añadido de que la sexta fecha se adelanta al 27 de agosto, como ya se hizo público.

1ª jornada de LaLiga: Elche - Betis, lunes 18 de agosto a las 21.00 horas.

2ª jornada de LaLiga: Betis - Alavés, viernes 22 de agosto a las 21.30 horas.

6ª jornada de LaLiga: Celta - Betis, miércoles 27 de agosto a las 21.00 horas.

3ª jornada de LaLiga: Betis - Athletic Club, domingo 31 de agosto a las 19.00 horas.

4ª jornada de LaLiga: Levante - Betis, sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas.