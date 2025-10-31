Leo Román se lesiona y será baja para el Betis - Mallorca

El RCD Mallorca tendrá una baja muy sensible en su visita al Real Betis para disputar el encuentro correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga 25-26. Y es que su entrenador, Jagoba Arrasate, no podrá contar con el portero con el que venía contando ... en el torneo liguero, el español Leo Román. El conjunto mallorquinista ha comunicado en la mañana de este viernes que Román sufrió en el entrenamiento de ayer jueves una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. No determina tiempo de baja el equipo bermellón, pero sí se indica en su parte médico que la disponibilidad del jugador dependerá de su evolución. Pero lo que está claro es que no llegará a tiempo para defender la portería de su equipo en el Estadio de la Cartuja el domingo a las 21 horas.

Dispone el entrenador vasco a dos porteros para jugar ante el Betis. Uno es el finlandés Leo Bergstrom, que fue el meta titular en el encuentro de la Copa del Rey que el Mallorca disputó frente al Atlétic Sant Just (0-2) el miércoles. Criado en la fábrica del Chelsea, el internacional sub 21 finés fue fichado por el club bermellón este pasado verano por dos temporadas, hasta 2027. Sólo tiene en su haber los noventa minutos del encuentro copero en el que el equipo mallorquinista avanzó a la Segunda Eliminatoria.

El otro es un viejo conocido. Se trata de Iván 'Pichu' Cuéllar, que está siendo el tercer portero para Arrasate. Cuenta ya con 41 años en su haber y fue incorporado por el Mallorca en 2023 y tiene contrato hasta el final de la presente temporada 25-26. El meta extremeño no ha tenido la oportunidad de jugar en lo que va de campaña.

De esta manera, Leo Román se une a las bajas de Toni Lato y Marash Kumbulla para el duelo ante el Betis. El central nacionalizado albanés lleva fuera varias semanas por una lesión muscular, problema que también sufrió en el partido de la Copa del Rey el lateral valenciano. Sí ha recuperado Arrasate en los últimos encuentros a Takuma Asano y a Omar Mascarell.