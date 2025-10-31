Suscríbete a
+Palmera

LaLiga

Leo Román se lesiona y será baja para el Betis - Mallorca

Arrasate dispone para su portería de Bergstrom y 'Pichu' Cuéllar para suplir al meta que estaba siendo titular en LaLiga

Corralejo y Bladi suman 24 canteranos que debutan en la etapa de Pellegrini en el Betis

Leo Román se dispone a golpear el balón en el Sevilla - Mallorca de esta temporada
Leo Román se dispone a golpear el balón en el Sevilla - Mallorca de esta temporada RCD Mallorca
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El RCD Mallorca tendrá una baja muy sensible en su visita al Real Betis para disputar el encuentro correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga 25-26. Y es que su entrenador, Jagoba Arrasate, no podrá contar con el portero con el que venía contando ... en el torneo liguero, el español Leo Román. El conjunto mallorquinista ha comunicado en la mañana de este viernes que Román sufrió en el entrenamiento de ayer jueves una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. No determina tiempo de baja el equipo bermellón, pero sí se indica en su parte médico que la disponibilidad del jugador dependerá de su evolución. Pero lo que está claro es que no llegará a tiempo para defender la portería de su equipo en el Estadio de la Cartuja el domingo a las 21 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app