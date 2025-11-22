Suscríbete a
+Palmera
Última hora
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
Última hora
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

Betis - Girona

Lemar, baja de última hora en el Girona para visitar al Betis

El mediapunta francés sufrió en el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla unas molestias en el sóleo de su pierna izquierda

Portu se pierde el resto de temporada y no estará en el Betis - Girona

Thomas Lemar, en su presentación como jugador del Girona
Thomas Lemar, en su presentación como jugador del Girona Girona FC
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Girona FC ha comunicado este sábado la baja de Thomas Lemar para el partido frente al Betis. El equipo gerundense daba a conocer la lista de jugadores convocados para el duelo correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga 25-26, en la que ... el francés no se encontraba, y acompañaba dicha información con el parte médico del exjugador del Atlético de Madrid. Unas molestias musculares en el sóleo de su pierna izquierda lo dejan fuera del duelo de mañana domingo en la Cartuja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app