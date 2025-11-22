Lemar, baja de última hora en el Girona para visitar al Betis

El Girona FC ha comunicado este sábado la baja de Thomas Lemar para el partido frente al Betis. El equipo gerundense daba a conocer la lista de jugadores convocados para el duelo correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga 25-26, en la que ... el francés no se encontraba, y acompañaba dicha información con el parte médico del exjugador del Atlético de Madrid. Unas molestias musculares en el sóleo de su pierna izquierda lo dejan fuera del duelo de mañana domingo en la Cartuja.

De esta forma, Lemar se une al amplio parte de bajas que tiene Míchel para el encuentro, a saber, Portu, Blind, David López, Francés, Van de Beek, Juan Carlos y Krapyvtsov. Es decir, un total de ocho ausencias del equipo gerundense para visitar al conjunto de Manuel Pellegrini.

Tan mermado está el primer plantel del Girona para el duelo en la capital hispalense que Míchel ha tenido que completar la lista de 21 jugadores convocados para el partido con cuatro jugadores del filial: Gibert, Papa, Andreev y Salguero, este último precisamente natural de Las Cabezas de San Juan y canterano del Betis entre 2020 y 2024.

Con todo ello, la relación de jugadores que viajarán esta tarde hasta Sevilla es la formada por Gazzaniga, Livakovic, Hugo Rincón, Joel Roca, Arnau, Stuani, Abel Ruiz, Asprilla, Vitor Reis, Tsygankov, Ounahi, Vanat, Witsel, Bryan Gil, Jhon Solís, Iván Martín, Álex Moreno y los canteranos ya mencionados Gibert, Salguero, Papa y Andreev. Míchel viaja a Sevilla con 17 jugadores profesionales.