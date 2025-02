El Leeds no asciende de forma directa y crecen las opciones para que Marc Roca siga en el Betis

El Leeds United no logró el ascenso directo a la Premier League en la última jornada de la Championship al caer derrotado en Elland Road frente al Southampton y no ascenderá de manera directa. Sí lo ha conseguido el Ipswich, que superó al Huddersfield y acaba segundo. Sube junto al Leicester City. Estos resultados hacen que el Leeds tenga que jugar el play off y esta noticia tiene clave bética en la situación de Marc Roca.

Y es que si el Leeds no sube de categoría está obligado a mantener una campaña más cedido al mediocentro catalán fuera de sus filas. Es una de las opciones que plantea el Betis para su continuidad en Heliópolis en el curso 2024-25 aunque esta circunstancia también puede facilitar un traspaso por una cantidad inferior a su valor de mercado dado que el Leeds, si no sube, estará más acuciado económicamente.

El caso es que ahora el Leeds se jugará el ascenso en una promoción especial en la que jugará la semifinal contra el Norwich entre el 12 y el 16 de mayo para clasificarse de cara a la final que se jugará en Wembley el 26 de este mes. Sólo asciende un equipo. En la otra semifinal jugarán Southampton y West Bromwich Albion.

Marc Roca, mientras, espera una definición de esta situación del Leeds con un acuerdo ya avanzado con el Betis para su futuro en todos los escenarios y aguardando que se concrete el pacto final para aclarar su porvenir.

