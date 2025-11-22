El lateral izquierdo del Betis vive caminos de ida y vuelta

Casi tres años después vuelven a encontrarse los caminos del Betis y Álex Moreno. Mañana, en el estadio de la Cartuja, el equipo verdiblanco recibe al Girona para alcanzar el primer tercio del campeonato. El ahora futbolista del equipo catalán cerró su etapa ... en Heliópolis en enero de 2023, momento en el que se anunció su fichaje por el Aston Villa. Terminaba entonces una trayectoria de tres temporadas y media como futbolista verdiblanco. Álex Moreno llegó a la entidad verdiblanca procedente del Rayo Vallecano en agosto de 2019 firmando un contrato de cinco temporadas. Pocos días antes se había hecho oficial el traspaso del hasta entonces lateral izquierdo bético Junior al FC Barcelona. Las idas y vueltas propias del mundo del fútbol pueden hacer posible que ambos futbolistas coincidan en el transcurso del encuentro de mañana en la Cartuja.

La titularidad en el lateral izquierdo del Betis no se ha caracterizado precisamente por la estabilidad desde hace bastante tiempo. Cuesta encontrar en los últimos años a futbolistas que hayan agarrado de verdad la camiseta en el once inicial verdiblanco, que fueran constantes. Que aportaran en defensa sin olvidar las incorporaciones a campo contrario para crear peligro, ofrecer asistencias e, incluso, ver portería. En definitiva, ofreciendo un rendimiento elevado al proyecto. De hecho, cuando en el horizonte se acercaba una ventana de fichajes, no ha sido raro que se planteara una y otra vez en el mercado bético el asunto del lateral izquierdo. Ocurrió sin ir más lejos a finales de la pasada temporada, momento en el que precisamente los nombres de Álex Moreno y Junior comenzaron a ser noticia por un posible regreso a Heliópolis.

Junior, en el inicio de su segunda etapa como futbolista del Betis juan flores

Pellegrini conocía perfectamente al primero de ellos al coincidir en el equipo bético durante dos años y medio. Ambos laterales izquierdos venían de jugar la temporada 24-25 en el fútbol inglés. Álex Moreno estuvo cedido en el Nottingham Forest mientras que Junior completó su cuarta temporada en el Leeds. La opción de una segunda etapa en Heliópolis estaba encima de la mesa y finalmente sólo se dio para uno de ellos. El 22 de julio se anunció el regreso de Junior al Betis con un contrato de tres temporadas. Justo un mes después, cuando el campeonato ya había comenzado, Álex Moreno se convertía en jugador del Girona firmando hasta junio de 2027. Apenas dos días más tarde, el lateral iniciaba de manera oficial su trayectoria en el equipo catalán debutando en el segundo tiempo del partido a domicilio ante el Girona. Desde entonces, 24 de agosto, Álex Moreno ha jugado todos los minutos en las diez jornadas de LaLiga que se han disputado.

4 temporadas estuvo Junior en el fútbol inglés antes de regresar este verano al equipo verdiblanco

No ha tenido Junior la misma continuidad en las alineaciones verdiblancas. En su regreso a Heliópolis ha participado hasta el momento en ocho partidos oficiales, seis en LaLiga y dos en competición continental. Tuvo los 90 minutos en los encuentros ante el Athletic, Levante y Villarreal. El lateral también jugó enteros los dos amistosos de la selección de la República Dominicana, uno en septiembre y otro en octubre. El protagonismo en el costado izquierdo bético se reparte con Ricardo Rodríguez. El futbolista suizo ha tenido algo más de participación que Junior con diez partidos oficiales (siete en LaLiga y tres en Europa). En la mitad de los encuentros jugó los 90 minutos.

Etapas anteriores

Junior ha regresado a Heliópolis siete años después de su debut en el primer equipo bético. Su arranque en LaLiga 17-18 no pasó ni mucho menos desapercibido. Ofreciendo asistencias y también viendo portería. De hecho, un gol suyo ante Las Palmas en los últimos instantes le dio al Betis un triunfo clave en la lucha por clasificarse para la Europa League. Junior se hizo con la camiseta de titular en el equipo dirigido entonces por Quique Setién. Y comenzó el siguiente curso teniendo protagonismo en las alineaciones. Marcando goles como el que firmó en el triunfo bético ante el Barcelona (3-4). Al final de aquella temporada precisamente el Camp Nou se convirtió en el destino del canterano verdiblanco.

Junior, tras marcar en el Betis-Las Palmas de LaLiga 17-18 efe

Cuando se anunció la incorporación de Álex Moreno al Betis ya había comenzado un curso en el que Rubi era el entrenador del equipo verdiblanco. El debut del defensa como bético llegó a mediados de septiembre, en un partido ante el Getafe en el Benito Villamarín (1-1). Suplente de inicio, Álex Moreno sustituyó a Pedraza cuando quedaban pocos minutos para el final. Fue el primero de los 122 partidos oficiales en los que participó Álex Moreno en el transcurso de su etapa como futbolista bético.

Álex Moreno, durante el Betis-Bayer Leverkusen de la Europa League 21-22 ep

El defensa fue progresando hasta otorgar estabilidad al costado zurdo del equipo verdiblanco. Su rendimiento tuvo un momento significativo en el curso 21-22, ofreciendo un alto nivel y contribuyendo a un equipo que se proclamó campeón de la Copa del Rey además de terminar LaLiga en quinta posición. Álex Moreno aportó en tareas defensivas y también destacó cuando se incorporó al campo contrario. Con cinco goles marcados y cuatro asistencias ofrecidas. Álex Moreno se convirtió en nombre propio de un equipo que brilló en el transcurso de una temporada para el recuerdo en el Betis.

No sería la primera vez que Álex Moreno participe en un partido de LaLiga contra el Betis. Ya ocurrió en dos ocasiones, justo en la temporada anterior a su fichaje por la entidad de Heliópolis. En el curso 18-19, el lateral izquierdo, entonces futbolista del Rayo Vallecano, jugó los 90 minutos en ambos partidos del campeonato. Triunfo del Betis por 2-0 en la jornada 15 y empate (1-1) en la segunda vuelta. En el primero de los encuentros, Junior también fue titular y estuvo los 90 minutos en el terreno de juego. Habrá que ver si este domingo, siete temporadas después, ambos futbolistas coinciden o no en el estadio de la Cartuja.