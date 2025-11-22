Suscríbete a
El lateral izquierdo del Betis vive caminos de ida y vuelta

Álex Moreno firmó por el equipo verdiblanco en el verano de 2019 justo tras el fichaje de Junior por el Barcelona

Ambos podrían coincidir este domingo en la visita del Girona al estadio de la Cartuja

Junior y Álex Moreno, en partidos con el Betis y Girona respectivamente en LaLiga 25-26
Casi tres años después vuelven a encontrarse los caminos del Betis y Álex Moreno. Mañana, en el estadio de la Cartuja, el equipo verdiblanco recibe al Girona para alcanzar el primer tercio del campeonato. El ahora futbolista del equipo catalán cerró su etapa ... en Heliópolis en enero de 2023, momento en el que se anunció su fichaje por el Aston Villa. Terminaba entonces una trayectoria de tres temporadas y media como futbolista verdiblanco. Álex Moreno llegó a la entidad verdiblanca procedente del Rayo Vallecano en agosto de 2019 firmando un contrato de cinco temporadas. Pocos días antes se había hecho oficial el traspaso del hasta entonces lateral izquierdo bético Junior al FC Barcelona. Las idas y vueltas propias del mundo del fútbol pueden hacer posible que ambos futbolistas coincidan en el transcurso del encuentro de mañana en la Cartuja.

