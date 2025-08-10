Larrubia, tras la acción con Isco en el Málaga - Betis: «Espero que esté bien, que le he dado una patada y se ha lesionado»

Larrubia celebra uno de sus goles en el Málaga - Betis

David Larrubia fue uno de los protagonistas del partido Málaga - Betis correspondiente al Trofeo Costa del Sol. El joven canterano blanquiazul anotó dos goles y dio una asistencia para el 3-1 local ante los béticos pero también participó con una falta sobre Isco en la acción en la que el capitán verdiblanco se lesionó y tuvo que salir en muletas de La Rosaleda.

Larrubia había confesado que Isco era uno de sus ídolos de la infancia pero en esta jugada le dio una patada en el tobillo que afectó al jugador del Betis y le obligó a abandonar el terreno de juego en el descanso.

Entrevistado en 101TV, Larrubia comentaba sobre la jugada con Isco que «he hablado un poco con él cuando ha ocurrido el percance. Muy bueno y muy simpático conmigo«.

«Espero que esté bien, que le he dado una patada y se ha lesionado«, continuaba.

🗣️David Larrubia, el auténtico protagonista del Trofeo Costa del Sol. Doblete del atacante del Málaga CF con dos grandes goles, semiasistencia a Chupete para el tercero y además le ha dado a un golpe a Isco que ha salido renqueante de La Rosaleda.



📲 Toda la información, en… pic.twitter.com/evWqwfad8Z — 101TV Málaga (@101tvMalaga) August 9, 2025

Isco está a la espera de pruebas médicas en Sevilla para determinar el alcance de su lesión en el tobillo, el mismo que se operó el año pasado y por el que estuvo varios meses de baja.

