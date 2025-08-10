Suscríbete a
+Palmera

Larrubia, tras la acción con Isco en el Málaga - Betis: «Espero que esté bien, que le he dado una patada y se ha lesionado»

El jugador malaguista señalaba que «he hablado un poco con él cuando ha ocurrido el percance y ha sido muy bueno y muy simpático conmigo»

Isco salió en muletas de La Rosaleda y será evaluado de su lesión en Sevilla

Larrubia celebra uno de sus goles en el Málaga - Betis
Larrubia celebra uno de sus goles en el Málaga - Betis efe
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

David Larrubia fue uno de los protagonistas del partido Málaga - Betis correspondiente al Trofeo Costa del Sol. El joven canterano blanquiazul anotó dos goles y dio una asistencia para el 3-1 local ante los béticos pero también participó con una falta sobre Isco en la acción en la que el capitán verdiblanco se lesionó y tuvo que salir en muletas de La Rosaleda.

Larrubia había confesado que Isco era uno de sus ídolos de la infancia pero en esta jugada le dio una patada en el tobillo que afectó al jugador del Betis y le obligó a abandonar el terreno de juego en el descanso.

Entrevistado en 101TV, Larrubia comentaba sobre la jugada con Isco que «he hablado un poco con él cuando ha ocurrido el percance. Muy bueno y muy simpático conmigo«.

«Espero que esté bien, que le he dado una patada y se ha lesionado«, continuaba.

Isco está a la espera de pruebas médicas en Sevilla para determinar el alcance de su lesión en el tobillo, el mismo que se operó el año pasado y por el que estuvo varios meses de baja.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app