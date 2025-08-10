Larrubia: «Jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que es un ídolo para mí»

David Larrubia, jugador del Málaga que cometió la falta que ha provocado la lesión de Isco, ha emitido a través de su perfil en X un comunicado en el que se disculpa por lo ocurrido y denuncia que está recibiendo insultos por esta jugada. El malaguista señala que admira a Isco y que le pidió perdón tras la jugada por la que estará alrededor de tres meses de baja.

En su escrito Larrubia señala lo siguiente: «Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón y descarle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí«.

«Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos«, continuaba el mediapunta del Málaga, que en este partido ante el Betis anotó dos goles.

«Es una acción fortuita en la que en ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio pero Isco de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a el. Nada más terminar la acción, me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aún siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura. Sólo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco que lo disfruto cada semana viendolo jugar», señala Larrubia en su escrito en redes sociales.

