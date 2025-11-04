LaLiga denuncia cánticos contra el Sevilla en el reciente Betis - Mallorca

El Betis consiguió derrotar al Mallorca el pasado domingo en La Cartuja. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini volvió a vencer tras sumar dos partidos sin hacerlo en LaLiga y ahora se posiciona en la lucha por conseguir plaza para la ... próxima edición de la Champions League. Como viene siendo habitual, cuando acaba cada jornada, LaLiga emite una nota en la que se recopilan todos los cánticos denunciados al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia. En uno de los apartados del escrito se refleja un cántico reproducido en La Cartuja.

En concreto, LaLiga informa de que ha remitido al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia lo sucedido en el minuto 25 de partido cuando «un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 30 segundos el cántico '¡Llega la peste, llega el sevillista, con esos cuernos que saltan a la vista, el sevillista hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta!'».

LaLiga puntualiza que «se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado». Igualmente, el escrito recoge varias medidas de prevención implementadas por el Betis.