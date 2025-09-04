LaLiga anuncia el horario del Betis - Osasuna

LaLiga ha anunciado los horarios correspondientes a la séptima jornada del campeonato. El partido Betis - Osasuna está previsto para el domingo 28 de septiembre a partir de las 18.30.

Hasta entonces, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini tiene anunciados dos encuentros correspondientes al campeonato de Primera división y el inicio de la fase de liga de la Europa League.

El domingo 14 de septiembre (16.15) tendrá lugar el Levante-Betis en el regreso de la competición tras el primer parón de la temporada por los encuentros internacionales de selecciones. Cinco días después (viernes 19 de septiembre, 21.00), el equipo verdiblanco recibirá a la Real Sociedad.

Y para el miércoles 24 de septiembre (21.00) está previsto el Betis-Nottingham Forest en la primera jornada de la fase de liga de la competición continental.