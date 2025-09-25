LaLiga anuncia el horario del Betis - Atlético de Madrid

Ya se conocen los horarios de la décima jornada en LaLiga. El partido Betis - Atlético de Madrid se disputará en el estadio de la Cartuja el lunes 27 de octubre a partir de las 21.00. Hasta entonces, el equipo entrenado por Manuel Pellegrini tiene que afrontar cinco encuentros oficiales entre el campeonato de Primera división y la fase de liga de la Europa League.

Este próximo domingo (21.00), el Betis recibirá al Osasuna en la séptima jornada del campeonato y cuatro días después llegará la segunda jornada de la competición continental con el partido a domicilio ante el Ludogorest (jueves 2 de octubre, 18.45).

Para el domingo 5 de octubre (18.30) está previsto el Espanyol-Betis correspondiente a la octava jornada de LaLiga. A continuación llegará un fin de semana sin fútbol en LaLiga debido al segundo parón en el calendario por los partidos internacionales de selecciones. El equipo verdiblanco volverá a la competición con el partido a domicilio ante el Villarreal (sábado 18 de octubre, 18.30).

Y antes de la visita del Atlético de Madrid al estadio de la Cartuja, el Betis tendrá una nueva jornada a domicilio en la Europa League con el partido ante el Genk previsto para el jueves 23 de octubre (18.45).