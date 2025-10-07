LaLiga advierte: «El fichaje de Antony y la inversión en la nueva ciudad deportiva desaparecería»

LaLiga sigue muy de cerca uno de los males que le está acechando en las últimas temporadas, y no es otro que la piratería. En un foro celebrado en la sede de Unidad Editorial, se ha debatido acerca de esta, sus peligros, y ... cuáles podrían ser algunas de las principales consecuencias en caso de que este problema no se resuelva pronto.

Entre las principales secuelas que pueden dejar en los usuarios, señalan el robo de datos y el acceso a fotos. José Luis Gómez Pidal, Inspector Jefe de la sección de delitos de la Policía Nacional, pone de manifiesto algunas claves sobre esta práctica: «El que utiliza esos datos no solo los utiliza con una tarjeta de crédito, con esos datos te pueden engañar, meterte un troyano, lanzarte un mensaje malicioso y que cliques... Lo que intentan es tener acceso a tu terminal. Una vez que has caído en la trampa que te han lanzado, ya tienen control sobre tu terminal», subraya Gómez Pidal.

Según LaLiga, se estima que las pérdidas derivadas de los fraudes audiovisuales podrían ascender a una cifra comprendida entre los 600-700 millones de euros. Ese dígito se corresponde con los ingresos totales por derechos televisivos que perciben más de la mitad de los clubes de Primera División. «Tenemos clubes en el que el 80-85% de sus ingresos son derivados de los derechos de televisión», confiesa Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga.

Por tanto, el daño causado por la piratería repercute a los clubes, principalmente, en la capacidad que tienen estos para acometer fichajes y mantener sus instalaciones. Precisamente, Jaime Blanco ha puesto como ejemplo al Betis de un caso que podría darse en el futuro: «El fichaje de Antony y la inversión en la nueva ciudad deportiva desaparecería».

Finalmente, el director de la Oficina de Clubes de LaLiga ha reconocido que el fraude audiovisual pude hacer que algún equipo pierda su categoría: «Sin duda. No porque lo digamos desde LaLiga, es que está ocurriendo. Ha ocurrido en Francia, donde hay un problema muy grande de piratería y hay clubes que han descendido a categorías muy inferiores», sentenció Jaime Blanco.