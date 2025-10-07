Suscríbete a
LaLiga advierte: «El fichaje de Antony y la inversión en la nueva ciudad deportiva desaparecería»

Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga, avisa sobre los peligros que puede traer la piratería al fútbol

El Palma del Río reservará 2.500 entradas para los béticos si la RFEF aprueba que se juegue en su estadio

Antony calentando antes del partido contra el RCD Espanyol
Antony calentando antes del partido contra el RCD Espanyol EP

Fede Tozzo

LaLiga sigue muy de cerca uno de los males que le está acechando en las últimas temporadas, y no es otro que la piratería. En un foro celebrado en la sede de Unidad Editorial, se ha debatido acerca de esta, sus peligros, y ... cuáles podrían ser algunas de las principales consecuencias en caso de que este problema no se resuelva pronto.

