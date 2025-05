LaLiga adelanta el Betis - Valencia al viernes 23 de mayo a las 21 horas

LaLiga ha dado a conocer en la noche de este domingo las modificaciones de los horarios de los partidos correspondientes a la 38ª y última jornada de LaLiga 24-25. En lo que concierne al Betis, hay buenas noticias de cara a la final de la Conference ante el Chelsea. Y es que, dado que ni el conjunto verdiblanco ni el Valencia, su rival en la postrera fecha del calendario liguero, se juegan nada clasificatoriamente hablando, LaLiga ha atendido la petición del club heliopolitano y ha adelantado el Betis - Valencia al viernes 23 de mayo a las 21 horas.

Así las cosas, el equipo de Manuel Pellegrini podrá tener un día más de descanso y preparación para el duelo decisivo de la competición europea, que se disputa cinco días después en Breslavia (Polonia).

Incluso el conjunto bético tendrá tiempo también de descansar y empezar a preparar la final de la Conference ante el Chelsea antes de viajar hasta tierras polacas. El duelo liguero ante el Valencia finalizará el viernes 23 a las once de la noche (si no ocurre nada extraño) y el viaje, por organización de la UEFA, de la expedición oficial no será hasta el lunes 26, y no temprano, puesto que ese día el equipo entrenará en Sevilla y después se desplazará en vuelo chárter hasta Polonia.

Se da la circunstancia de que el Betis tendrá prácticamente dos días más de descanso que el Chelsea de cara a la final de la Conference. Y es que el equipo de Enzo Maresca jugará contra el domingo, día 25, a las 17 horas el duelo de la 38ª y última jornada de la Premier 24-25 ante el Nottingham Forest jugándose el billete para la Champions League.