Kowalczyk: «Los jugadores del Jagiellonia se pueden asustar con un Villamarín lleno»

El Betis está en modo derbi para encarar el duelo de este jueves. Está a cuatro partidos de una final continental. Un hito en su más que centenario transitar. El escollo que tiene ante sí es un equipo polaco con un nombre difícil de ... pronunciar y que no está en buen momento a pesar de que acaba de alzar la Supercopa de su país. El Jagiellonia Bialystok está siendo una de las sensaciones de la Conference League y visita el Benito Villamarín, donde los verdiblancos están en racha y con ambición de más y más. Cuando se habla de Polonia, una voz autorizada para el Betis es la de Wojciech Kowalczyk (Varsovia, 1972). Es el único jugador nacido en ese país que vistió la camiseta verdiblanca (Perquis fue internacional polaco pero su origen es francés) y trabaja como analista y comentarista futbolístico en los canales Weszlo y TVP. Su etapa como bético transcurrió entre 1994 y 1997. Aterrizó a Heliópolis con el sello de su espectacular puesta en escena en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 (Polonia perdió la final con España) y a cambio de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) procedente del Legia. Compartió delantera con Cuéllar, Aquino, Pier y Alfonso en sus temporadas y debutó con gol ante el Sporting y también marcó en el derbi del Villamarín de la 94-95, cuando anotó siete tantos. En la 95-96 hizo cuatro y en la 96-97 otros siete. Como bético disputó 72 partidos oficiales. Luego fue cedido a Las Palmas y regresó a su país. Ahora tiene claro quién es quién en el cruce entre el Betis y el Jagiellonia.

-¿Cómo ve el partido del jueves?

-El Betis es favorito claro. Estoy seguro de que va a pasar la eliminatoria. Otra cosa es lo que sucedió en la fase de grupos, al inicio de la Conference, pero a partir del partido ante el Celta todo ha cambiado para el Betis. Iban 0-2 al descanso ganando y acabaron perdiendo pero es un equipo diferente ya. Tienen a todos los jugadores preparados para participar, no tienen ya lesionados.

-¿Tan claro ve el resultado en estos momentos?

-En dos meses le ha ganado al Real Madrid, el derbi, ha empatado con el Barcelona... Y pasó en la Conference marcando siete goles fuera en dos partidos ante el Vitoria y el KAA Gent. En la fase de liga sólo marcó seis ante equipos más pequeños en seis partidos. Mire el cambio ahora con Isco y Antony en el campo, ¡no tiene nada que ver!

-En ese caso, quizás el mayor enemigo del Betis puede ser que se crea demasiado superior...

-Hay un favorito claro y es el Betis. Es verdad que después tiene el partido con el Villarreal que es muy importante para ir a la Champions. El Betis necesita ese dinero para seguir creciendo. Pero Pellegrini seguro que hace rotaciones, pero da igual. Lo que no deben salir es andando y pensando que van a pasar sin problemas pero son favoritos claros. El Betis tiene la opción de ir a la Champions por fin porque está luchando por la quinta plaza y el domingo recibe al Villarreal y es muy importante para Pellegrini y para todo el Betis.

-¿Qué tipo de equipo es el Jagiellonia? ¿Cómo llegará al Villamarín?

-El Jagiellonia va a intentar salir a jugar la pelota pero no saben defenderse bien, son flojos atrás. No están acostumbrados. Han ganado la semana pasada la Supercopa en la final pero tiene un nivel de Segunda para España. Y últimamente a pesar de ganar ese partido no están bien y están tropezando en la liga. No andan bien pero no se van a encerrar. Si le ganas al Madrid le puedes meter cinco al Jagiellonia pero a ver, eso hay que hacerlo en el campo. Siempre puede haber sorpresas pero no lo veo.

-¿De quién tendrá que estar el Betis pendiente en el Jagiellonia?

-Jesús Imaz es su mejor futbolista y es que es el mejor de la liga polaca. En el Jagiellonia todo depende de cómo esté él en cada partido. Tienen a Imaz y poco más. Y si el Betis ha sabido frenar a Lamine Yamal... ¿No va a saber parar a Imaz?

-¿Y alguno más?

-Pululu es el pichichi de la Conference con ocho goles y lleva siete en la liga polaca pero ahora está jugando menos. Y también hay que recordar que el Jagiellonia ha jugado en la Conference contra rivales flojos.

-Y ahora se enfrenta al Betis en su mejor momento.

-Si el Betis no se queda pensando en el partido con el Villareal debe arreglar la eliminatoria en el partido de ida en el Benito Villamarín. El Jagiellonia ganó en la anterior eliminatoria al Círculo de Brujas en Bélgica por 0-3 pero en la vuelta sufrió mucho. Lo pasaron muy mal. Si el Betis quiere encarrilar la eliminatoria ha de salir fuerte desde el principio y ya dejar las rotaciones para la vuelta en Polonia.

-Y para el resto de la competición, ¿cómo ve a los de Pellegrini?

-El Betis es el gran favorito para volver por tercera vez a Polonia. Para la final, para la definitiva. Es mejor que la Fiorentina y a ver lo que hace el Chelsea en el otro lado del cuadro con el Legia.

-En el Betis quieren tener un ambiente especial, tipo derbi, para este partido. Usted conoce el Villamarín, ¿puede ser eso decisivo?

-El ambiente del estadio va a pesar. No es un partido como el derbi o como contra el Madrid pero la afición del Betis es especial. Llevaron a 35.000 personas un sábado por la mañana a ver un entrenamiento. Que la gente en lugar de eso podía estar desayunando un café y una tostada y se fueron allí antes de un derbi. Si quieren ganar la Conference, deben apretar ahí.

-Conseguir un buen resultado en la ida puede ser clave. Y con 60.000 personas en el Villamarín...

-Los jugadores del Jagiellonia se pueden asustar porque seguramente no han jugado en un estadio como el Villamarín lleno y con una afición así, con tanta gente y tanto ánimo. Ganaron la liga el año pasado por vez primera. Quizás lo más parecido que han disputado fue cuando visitaron al Ajax pero el Villamarín es diferente. El Betis debe ganar y puede decidir en casa.

-Pensando en la vuelta, ¿cómo es el Chorten Arena?

-El estadio en Bialystok tiene 22.000 espectadores y su ambiente es bueno. Es así en casi todos los campos de Polonia. Lo que sí hace mucho frío, es la zona más fría del país. Aquí siempre hay que animar en los estadios para combatir el frío. El domingo jugaron con nieve, de hecho.

-¿Irá usted al partido en Bialystok? ¿Voverá a saludar a Gordillo y Alexis como en Varsovia?

-El Jagiellonia me ha invitado a partido e iré. Quieren que vaya al almuerzo de las directivas. Espero reencontarme con Gordillo y Alexis. Les veré ahora y estoy seguro de que también en la final en Breslavia. Y ya sabe usted que los equipos españoles no pierden finales...