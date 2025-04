Junior: «Volver al Betis es una opción que siempre tengo abierta»

Junior Firpo acaba de ascender con el Leeds a la Premier League después de completar una estupenda temporada con el conjunto inglés jugando 34 partidos, marcando cuatro goles y dando nueve asistencias. El canterano del Real Betis, de 28 años, ha sido clave en el lateral zurdo del conjunto de Elland Road y queda libre el próximo 30 de junio, con lo que las informaciones sobre su futuro destino se mueven de cara a que pueda aprovechar este buen rendimiento para cambiar de aires dado que no ha renovado con el bloque inglés.

La posibilidad de su retorno al Betis, como también ha sucedido con hombres como Ceballos o Fabián, siempre está en el aire. De hecho, en el club verdiblanco tantearon su opción en el verano pasado y en enero de este año pero mantuvieron la confianza en Ricardo Rodríguez y Perraud, que ahora están ofreciendo un mejor rendimiento. Fuentes del club verdiblancos señalan ahora que la opción de Junior no está encima de la mesa.

En todo caso el propio Junior ha sido cuestionado por la posibilidad de volver a Heliópolis, donde culminó la formación en su carrera dado que llegó en juveniles, destacó en el Betis Deportivo y dio el salto al primer equipo con Quique Setién para ser fundamental en la temporada 2017-18 y 2018-19, cuando rompió y eso provocó que al final de la misma fuera traspasado al Barcelona por 18 millones de euros más doce en variables. Luego el club catalán vendió a Junior al Leeds.

Cuando a Junior se le pregunta por regresar al Villamarín lo ve de esta forma, según señalaba en la entrevista con Marca: «Volver a España, bueno. Sobre todo volver al Betis. Es una opción que siempre tengo abierta. No lo he escondido nunca. Si te digo que aquí en Leeds he encontrado como un hogar, te comento que el Betis es casa. Soy bético, todo el mundo lo sabe, y lo llevo en la sangre«.

«Antes de ascender estaba muy centrado en terminar la liga bien, en ascender. No quería distraerme. Sé que probablemente haya llamadas o acercamiento con clubes. Es lo más normal después de la temporada, es un buen reconocimiento», continuaba Junior, que está siendo demandado por varios clubes en el mercado que sí pueden ajustarse al alto salario que percibe en Inglaterra.