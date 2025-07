Junior trabaja pensando en el Betis y esperando a su fichaje

Junior Firpo será futbolista del Betis durante la temporada 25-26. El futbolista volverá al club en el que se formó tras acabar contrato con el Leeds United, equipo al que ha pertenecido los últimos cuatro años. El cuadro inglés ya se ha despedido del futbolista, pero el fichaje por el Betis todavía no se ha hecho oficial. Y si no lo es aún es por asuntos burocráticos. No peligra su llegada y el defensor de 28 años ya piensa en verdiblanco.

Así lo demuestra la última story publicada por el futbolista en su perfil de Instagram. En ella se ha dejado ver entrenándose junto a un cuadro en el que aparece él mismo durante su etapa en el primer equipo del Betis.

La story compartida por Junior este sábado

Junior Firpo jugó 43 partidos oficiales con el primer equipo del Betis en los que anotó cinco goles. Tras ello, se marchó al Barcelona, club que pagó algo más de 20 millones de euros en el verano de 2019.

No es la primera ocasión durante este verano en la que Junior lanza un guiño al Betis. Recientemente compartió una foto en la que aparecía entrenando vistiendo la camiseta de Marc Roca, futbolista del equipo heliopolitano.

Ricardo Rodríguez y Romain Perraud no tienen asegurada su continuidad en el Betis de cara al próximo curso, y Junior empujará a la puerta de salida a, al menos, uno de ellos.

