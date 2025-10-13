Junior, el primero de los internacionales del Betis en volver a las órdenes de Pellegrini

En la tarde de hoy lunes volverá la primera plantilla del Real Betis a los entrenamientos para empezar a preparar el importante duelo del próximo sábado en La Cerámica frente al Villarreal correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga 25-26. Debe hacerlo el equipo ... de Manuel Pellegrini con Nelson Deossa, Marc Bartra y Diego Llorente al mismo ritmo que el resto del equipo, dado que los tres participaron en los entrenamientos de la pasada semana, los dos centrales aún de forma parcial, por lo que se espera que en estos días previos al partido en tierras castellonenses puedan acumular sesiones completas con los compañeros.

Aún esta tarde en el regreso al trabajo faltarán los internacionales, aunque uno de ellos sí puede estar a las órdenes de Pellegrini. Se trata de Junior Firpo. El lateral zurdo hispano-dominicano participó en el encuentro amistoso ante Uruguay del pasado día 10 y el combinado de la República Dominicana no tenía un segundo partido en este parón de selecciones, así que está en condiciones de regresar a la disciplina bética, siendo el primero de los jugadores que ha tenido el Betis repartidos por el mundo en hacerlo. También, porque el entrenador bético vio como los dos laterales izquierdos de la primera plantilla se marcharon con sus respectivas selecciones y durante toda la pasada semana no pudo trabajar con ellos.

También debe ponerse a las órdenes del entrenador verdiblanco Pablo García. El canterano bético finalizó su participación en el Mundial sub 20 con España en la noche del pasado sábado (hora española) y ya quedaba liberado para volver a la dinámica verdiblanca. Si no lo hace en la tarde de hoy, lo normal es que mañana ya aparezca en la ciudad deportiva Luis del Sol. El resto de futbolistas internacionales irán cumpliendo con los partidos de sus respectivas selecciones (la Suiza de Ricardo Rodríguez juega hoy contra Eslovenia), así que se irán incorporando a la dinámica bética de forma progresiva.

Están en el Betis pendientes de Amrabat. El centrocampista marroquí, después de caerse de la convocatoria para el partido ante el Espanyol por una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho con la que regresó del duelo europeo frente al Ludogorets. Viajó a Marruecos para incorporarse a su selección, con el parte médico del conjunto verdiblanco, y los doctores de la federación magrebí decidieron que se quedara siguiendo un plan de trabajo específico en constante comunicación con el servicio médico del Betis. No jugó en el primer partido el jueves ante Baréin y se tiene la incógnita de si lo hará mañana frente a Congo. Desde luego, el futbolista cedido por el Fenerbahçe no ha aparecido en ningún entrenamiento con el grupo a las órdenes de Walid Regragui.