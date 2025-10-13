Suscríbete a
+Palmera

Real Betis

Junior, el primero de los internacionales del Betis en volver a las órdenes de Pellegrini

Pablo García finalizó el sábado por la noche, hora española, su participación en el Mundial sub 20 con España y también debería estar en los primeros entrenamientos de la semana

Bellerín: «¿La Champions? Estamos a punto de dar ese pasito y lo podemos dar en cualquier momento»

Junior hace un pase junto a Deossa en el Levante - Betis de la presente temporada
Junior hace un pase junto a Deossa en el Levante - Betis de la presente temporada AFP
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la tarde de hoy lunes volverá la primera plantilla del Real Betis a los entrenamientos para empezar a preparar el importante duelo del próximo sábado en La Cerámica frente al Villarreal correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga 25-26. Debe hacerlo el equipo ... de Manuel Pellegrini con Nelson Deossa, Marc Bartra y Diego Llorente al mismo ritmo que el resto del equipo, dado que los tres participaron en los entrenamientos de la pasada semana, los dos centrales aún de forma parcial, por lo que se espera que en estos días previos al partido en tierras castellonenses puedan acumular sesiones completas con los compañeros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app