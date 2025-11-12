Suscríbete a
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

Real Betis

Junior inicia el entrenamiento con el grupo y Cucho hace trabajo individual tras la cirugía nasal

Isco acumula una nueva sesión junto al resto de sus compañeros y todo hace indicar que puede volver a la convocatoria frente al Girona

El Betis presentará alegaciones por la amarilla que vio Natan en Mestalla

Junior Firpo, en un entrenamiento del Betis
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

La primera plantilla del Real Betis ha vuelto este miércoles a los entrenamientos después de los dos días de descanso otorgados por Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico tras el duelo liguero del domingo en Mestalla ante el Valencia, y aprovechando también que este fin ... de semana no habrá partido oficial por la fecha FIFA del mes de noviembre.

