Junior inicia el entrenamiento con el grupo y Cucho hace trabajo individual tras la cirugía nasal

La primera plantilla del Real Betis ha vuelto este miércoles a los entrenamientos después de los dos días de descanso otorgados por Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico tras el duelo liguero del domingo en Mestalla ante el Valencia, y aprovechando también que este fin ... de semana no habrá partido oficial por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Sin los internacionales Fornals, Lo Celso, Ricardo Rodríguez, Bakambu, Abde, Amrabat y Pablo García, ha sido una sesión de trabajo en la que Junior Firpo se ha incorporado a la dinámica grupal. El futbolista hispano-dominicano sufrió una molestia tras el partido frente al Atlético de Madrid del 26 de septiembre que derivó, tras las pruebas médicas, en una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho. Ha estado de baja estas últimas dos semanas y, una vez superada esta lesión ha comenzado el entrenamiento de este miércoles y poco a poco irá, en los próximos días, sumando más sesiones para volver a estar a disposición de Pellegrini de cara a los encuentros ante el Girona, el Utrecht, el derbi ante el Sevilla y los sucesivos.

Cucho Hernández, operado el lunes de los cornetes nasales, ha estado ya por la ciudad deportiva Luis del Sol y ha realizado trabajo específico individual al margen del resto de sus compañeros.

La única baja por lesión ha sido la de Pau López, ya que Isco ha acumulado una nueva sesión y cada vez se ve más cercana su vuelta. Podría entrar en la lista de convocados para el duelo ante el Girona del próximo 23 de noviembre en la Cartuja.