Suscríbete a
+Palmera
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Junior, duda para el Betis - Mallorca

El lateral zurdo se pierde el partido de Copa por molestias musculares y no está claro su concurso para el duelo del domingo

Pablo García, Ortiz, Corralejo y Bladi, en la convocatoria del Betis para medirse al Palma del Río

Junior da un pase durante el entrenamiento del Betis
Junior da un pase durante el entrenamiento del Betis víctor rodríguez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el repaso al parte médico del Real Betis ofrecido hoy por Manuel Pellegrini en la previa del duelo de la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río hay que distinguir entre los jugadores que han sido reservados por diferentes molestias ... físicas de inferior grado y la situación de Junior, que le hace ser duda para el encuentro de este domingo ante el Mallorca por una lesión muscular.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app