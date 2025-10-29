Junior, duda para el Betis - Mallorca

En el repaso al parte médico del Real Betis ofrecido hoy por Manuel Pellegrini en la previa del duelo de la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río hay que distinguir entre los jugadores que han sido reservados por diferentes molestias ... físicas de inferior grado y la situación de Junior, que le hace ser duda para el encuentro de este domingo ante el Mallorca por una lesión muscular.

La baja de Junior para la Copa ha provocado que el canterano Bladi sea convocado para este duelo y que se tenga más cuidado del estado de Ricardo pensando en el choque ante el Mallorca dado que los minutos de competición para el suizo siempre son gestionados con prudencia por parte del cuerpo técnico. Siempre está la alternativa de Valentín Gómez, que ya fue probado con acierto en esa posición y que ahora sí puede moverse de su sitio habitual tras la recuperación de Bartra y Llorente.

Ocurre que las molestias de Junior han hecho que no esté en la convocatoria después de no participar en el entrenamiento de este miércoles. Se queda en Sevilla para tener un tratamiento individualizado de cara a determinar el alcance exacto y si podrá estar en el duelo siguiente ante el Olympique Lyonnais en la Europa League.

Ricardo ha venido siendo empleado por Pellegrini en LaLiga como opción principal en su rotación mientras que Junior ha tenido oportunidades en las ausencias del suizo, en la Copa y también en la Europa League, aunque en el último choque ante el KRC Genk fue el descarte por molestias físicas. En el último duelo ante el Atlético el hispano-dominicano salió para jugar los 20 minutos finales y ahora tiene que parar y no ir a jugar la Copa siendo duda para el domingo a las 21.00 en la Cartuja ante el Mallorca.