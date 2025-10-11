Suscríbete a
Betis

Junior cae en su reencuentro con Bielsa (1-0)

El bético fue titular con la República Dominicana en Malasia ante Uruguay, dirigida por su extécnico en el Leeds: «Fue una de las despedidas de un entrenador más duras que he vivido», expresó antes del choque

Argentina gana con gol de Lo Celso y una emotiva dedicatoria del jugador del Betis a Miguel Ángel Russo

Junior Firpo firma autógrafos en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur a hinchas del Leeds @TLSalute1919
Fran Montes de Oca

La selección de Uruguay derrotó este viernes por 1-0 a la República Dominicana de Junior Firpo en un amistoso encaminado a la preparación para el Mundial 2026. El lateral zurdo del Betis fue titular en su posición natural y disputó ... los 90 minutos del encuentro disputado en el el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur (Malasia).

