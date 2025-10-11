Junior cae en su reencuentro con Bielsa (1-0)

La selección de Uruguay derrotó este viernes por 1-0 a la República Dominicana de Junior Firpo en un amistoso encaminado a la preparación para el Mundial 2026. El lateral zurdo del Betis fue titular en su posición natural y disputó ... los 90 minutos del encuentro disputado en el el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur (Malasia).

Ignacio Laquintana, con su solitario gol en el minuto 59, le dio el triunfo a los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa, quien apostó por una plantilla joven y con algunos debutantes, mientras que futbolistas como Fede Valverde, José María Giménez, Rodrigo Bentancur o Darwin Núñez no fueron citados.

El partido fue especial para Junior Firpo, la principal figura de la República Dominicana, porque se reencontró con su exentrenador en el Leeds United, Marcelo Bielsa. El futbolista de 29 años jugó cuatro temporadas en Elland Road, entre 2021 y 2025, donde coincidió con el rosarino, que dirigió a los ingleses entre 2018 y 2022.

Antes del encuentro, Firpo recordó cómo fue el momento de la salida de Bielsa del Leeds, un técnico único que caló hondo en el plantel. «Fue una de las despedidas de un entrenador más duras que he vivido. Todos los jugadores que llevaban varios años con él lloraban en el vestuario. Fue como cuando sabes que algo se va a hundir, pero prefieres que se hunda con él que salvarlo con alguien más, ese era el sentimiento», expresó Junior.

«Nos salvamos milagrosamente en el último partido y mantuvimos la categoría, pero la afición cantaba su nombre. Fue una decisión muy difícil para el club», añadió el dominicano en referencia a Bielsa.

- Ficha del partido:

Uruguay: Cristopher Fiermarín; José Luis Rodríguez (m.46, Emiliano Martínez), Santiago Mouriño, Nicolás Marichal (m.46, Santiago Bueno), Marcelo Saracchi; Kevin Amaro (m,46, Rodrigo Zalazar), Nicolás Fonseca, Facundo Torres (m.46, Agustín Álvarez Martínez. m.95, Julio Daguer); Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez y Juan Manuel Sanabria (m.46, Federico Viñas).

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

República Dominicana: Xavier Valdez; Joao Urbáez (m.78, Marlon Mena), Noah Dollenmayer, Edgar Pujol, Junior Firpo; Pablo Rosario, Kimmy Kaparos (m.78, José Omar De la Cruz), Heinz Morschel, Edarlyn Reyes, Óscar Ureña (m.63, Ronaldo Vázquez) y Dorny Romero (m.63, Erick Paniagua Japa).

Seleccionador: Marcelo Neveleff.

Gol: 1-0: m.59, Ignacio Laquintana.

Árbitro: El malasio Razlan Joffri. Amonestó a Jimmy Kaparos, Erick Paniagua Japa y Nicolás Fonseca.

Incidencias: Encuentro amistoso enmarcado en la fecha FIFA, disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, Malasia.