¿Qué jugadores con pasado en el Real Betis disputarán el Mundial de Clubes?

El Mundial de Clubes arranca en Estados Unidos el próximo 15 de junio, mientras que la clausura del mismo será casi un mes después, el 13 de julio. El torneo internacional se disputará entre 32 selecciones de las seis confederaciones continentales, siendo: doce ... de la UEFA (Europa), seis de la CONMEBOL (América del Sur), cuatro de CONCACAF (América del Norte, Centroamérica y Caribe), cuatro de la AFC (Asia), cuatro de la CAF (África), uno de la OFC (Oceanía), y una plaza extra para el país anfitrión, que en esta primera edición será Estados Unidos. Esta competición se llevará a cabo cada cuatro años al igual que la Copa del Mundo entre países.

El formato será de ocho grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos primeros de cada tabla se clasificarán para los octavos de final. Los grupos están compuestos de la siguiente manera:

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter de Miami

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern de Múnich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Grupo D: Flamengo, Espérance de Tunis, Chelsea y Los Angeles

Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca y Salzburgo

En cuanto a los futbolistas que se darán cita, cada equipo podrá contar con hasta 35 jugadores para disputar el torneo, aunque solo podrán ser convocados 26 de ellos cada partido que su equipo juegue. A pesar de que ya se ha cerrado la primera ventana de fichajes de cara a la competición, entre los días 27 de junio y 2 de julio se abrirá una nueva en la que podrán inscribirse un máximo de dos jugadores, aunque el número de fichajes puede ampliarse a seis si el club en cuestión cuenta con futbolistas cuyos contratos expiren el próximo 30 de junio.

En materia del Real Betis, a pesar de que el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini no está clasificado para la disputa del Mundial, podrá contar con algunos de los ex futbolistas que en su día militaron en las filas del conjunto heliopolitano, siendo ya pertenecientes a diferentes clubes que si tienen plaza para viajar a Estados Unidos. Serán hasta cinco ex béticos quiénes traten de cantar el alirón en sus respectivos clubes para pasar a la historia como los primeros en hacerlo. Estos son los siguientes nombres:

Fabián Ruiz (PSG)

Fabián Ruiz en un partido con el Real Betis abc

El palaciego de 26 años, flamante campeón de la Champions League con el PSG, y también del europeo con la Selección absoluta de España el pasado verano, será el jugador ex bético en mejor forma que disputará el torneo. El centrocampista, formado en la cantera del Betis desde benjamines, debutó en el primer equipo el 13 de diciembre de 2014 con 18 años a las órdenes de Juan Merino, cuando el equipo todavía militaba en Segunda división. Tras una cesión al Elche, volvió en la temporada 17-18 al equipo bético, a las órdenes de Quique Setién, donde se hizo con la titularidad del equipo. En el verano de 2018 se marchó traspasado al Nápoles a cambio de 30 millones de euros por cinco temporadas. Su buen hacer en el sur de Italia, le llevó a firmar el 30 de agosto de 2022 por el PSG hasta junio de 2027.

Vitor Roque (Palmeiras)

Vitor Roque en un partido con el Real Betis Ep

El ex delantero del FC Barcelona y Real Betis también disputará este torneo internacional, en el que apenas tendrá 20 años. Militó en las categorías inferiores del Cruzeiro, cumpliendo el sueño de todo canterano en el curso 21/22 al debutar con el primer equipo. Ese mismo verano se marchó hacia el Atlético Paranaense, equipo donde se convirtió en uno de los delanteros más cotizados del panorama internacional. Fichó por el FC Barcelona en la temporada 23/24 pagando 30 millones por el 'Tigrinho'. Durante su paso por la Ciudad Condal, tan sólo jugó 16 partidos entre Liga y Copa, anotando dos goles. La falta de oportunidades derivaron en una cesión al conjunto heliopolitano, donde tras 33 partidos, siete goles y tres asistencias,Palmeiras decidió pagar 25 millones por el delantero y le llevó de vuelta al Brasileirao.

Germán Pezzella (River Plate)

Germán Pezzella en su etapa en el Real Betis abc

El central se marchó a River Plate la pasada temporada por 4,5 millones de euros tras ser uno de los fijos en el centro de la zaga verdiblanca. Se formó en las categorías inferiores de River Plate, club que le hizo debutar como futbolista profesional. El Real Betis le fichó en la temporada 15/16, aunque tras un par de cesiones en la Fiorentina, fue el propio club italiano quien se hizo con los servicios del central. Tras tres temporadas como viola, el Real Betis decidió repescarle de nuevo para adquirir galones en posiciones defensivas. El pasado verano fue traspasado al conjunto argentino, en la que supone su vuelta a casa tras una larga trayectoria. 36 partidos son los que ha disputado este curso con el club bonaerense, a expensas de los que disputará en el Mundial de Clubes.

Sergio Canales (Monterrey)

Sergio Canales en su etapa como jugador del Real Betis afp

Uno de los nombres de los que la parroquia verdiblanca guarda mayor recuerdo. El centrocampista vivió sus mejores años como futbolista en el Real Betis, club donde militó cinco temporadas. Desde sus inicios en el Racing de Santander, varias lesiones importantes en su carrera le habían impedido disfrutar del fútbol como él mismo quería. El Real Betis apostó por él en el que parecía el ocaso de su carrera, pero tras cinco temporadas y 207 encuentros, 39 goles y 30 asistencias como verdiblanco, demostró ser uno de los mejores centrocampistas que haya pasado por el Benito Villamarín. El pasado verano, una oferta de diez millones de euros por parte de Monterrey para hacerse con el '10' fue suficiente para dejarle marchar. En México sigue teniendo un rol importante dentro del once, además de que el club parte como uno de los candidatos de América para intentar cantar el alirón del Mundial el próximo mes de julio.

Dani Ceballos (Real Madrid)

Dani Ceballos en un partido ante el Athletic Club con el Real Betis abc

Dani Ceballos es otro de los futbolistas ex béticos con mayores posibilidades para conquistar el título. Tras militar en las categorías inferiores del conjunto heliopolitano, Dani Ceballos se hacía un hueco en el primer equipo. Grandes actuaciones con el Betis durante los 69 partidos que disputó entre las dos temporadas, fueron suficientes para que el canterano fichase por el Real Madrid por más de 16 millones de euros. Tras siete años en la Casa Blanca, con una breve cesión al Arsenal, el centrocampista no ha sido fundamental en la plantilla hasta este ya pasado curso, pues no ha podido gozar nunca con un puesto de titular indiscutible en el Real Madrid. Esta temporada sí que ha adquirido un rol mayor, lo que le ha llevado a jugar 41 encuentros entre todas las competiciones.