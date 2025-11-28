Los jugadores del Betis que se estrenan en el derbi contra el Sevilla

El Gran Derbi Sevilla - Betis siempre ha sido un territorio emocionalmente extremo, un escenario donde cada balón pesa más y cada error se siente multiplicado. En un ambiente así, debutar no es un simple trámite: es un rito iniciático. Este año, ... cinco futbolistas del Real Betis vivirán por primera vez, en mayor o menor medida, en el campo o desde el banquillo, la intensidad del duelo que se disputará este domingo en el Sánchez-Pizjuán: Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme, Valentín Gómez, Sofyan Amrabat y Álvaro Valles. Todos llegan con trayectorias distintas, algunos con bagaje previo en clásicos sudamericanos o europeos, otros con la expectativa de estrenarse en un enfrentamiento tan caliente como único en España y Europa.

El derbi sevillano es más que un partido: es una cita que define temporadas, afianza liderazgos y desnuda debilidades. Para estos cinco debutantes, será un examen tan futbolístico como emocional. Algunos llegan curtidos en clásicos históricos; otros, con la ilusión del que se enfrenta a su primera gran noche. En todos los casos, el estreno en el duelo Sevilla–Betis o Betis–Sevilla es un punto de inflexión. Y en una rivalidad donde cada detalle cuenta, todos estarán obligados a escribir su primera frase en un relato que la ciudad nunca deja de leer.

De los cinco debutantes, Sofyan Amrabat es quizá quien más bagaje acumula en escenarios de rivalidad extrema, también porque es el que más experiencia tiene. En los Países Bajos disputó De Klassieker Feyenoord–Ajax, mientras que en Italia participó en duelos de altísima tensión con la Fiorentina, especialmente frente a la Juventus o ante rivales regionales como el Empoli. También, con el Manchester United, jugó derbis mancunianos ante el City. Además, al llegar del Fenerbahçe en calidad de cedido, también tiene experiencia en encuentros de máxima rivalidad en Turquía, como por ejemplo ante el Galatasaray, los dos equipos con sede en Estambul, conocido como el Clásico Intercontinental.

Acostumbrado a contextos donde lo táctico se mezcla con lo emocional, Amrabat aporta precisamente eso: experiencia. Su presencia en un derbi sevillano tiene un valor doble. Por un lado, posee la compostura para frenar partidos que se desbordan emocionalmente; por otro, entiende cuándo un choque exige carácter, fricción y liderazgo. En un duelo donde el centro del campo suele dictar la narrativa, su figura puede convertirse en esencial.

El colombiano Nelson Deossa aterrizó en Heliópolis con la etiqueta de centrocampista dinámico, formado en escenarios donde la intensidad competitiva forma parte del ADN. El de Marmato fue fichado del Rayados de Monterrey tras su gran irrupción en el último Mundial de Clubes. El equipo mexicano disputa el llamado Clásico Regiomontano frente al Tigres, también un encuentro de rivalidad y una alta pasión en las calles, las gradas y los terrenos de juego. Sí conoce de primera mano la tensión del fútbol colombiano, donde los enfrentamientos regionales tienen un componente emocional muy marcado.

En su etapa con Atlético Nacional, Deossa vivió clásicos de alta carga deportiva, sentimental y emocional frente a Millonarios, el Superclásico del fútbol colombiano, o Independiente de Medellín, también denominado como Clásico Paisa, choques donde la presión ambiental y la rivalidad histórica generan un clima comparable —aunque distinto— al sevillano. En esos partidos se forjó como un futbolista capaz de resistir ambientes hostiles y momentos de máxima exigencia, un detalle no menor para un debutante en la capital hispalense. Para él, el derbi sevillano será su primera inmersión en una rivalidad europea de gran escala, pero no la primera vez que juega con el corazón latiendo al doble de revoluciones.

Por su parte, Valentín Gómez llega a su primer derbi sevillano después de haber marcado su primer gol en LaLiga con la camiseta del Betis y asentándose poco a poco en una posición distinta, que no nueva para él, como el lateral izquierdo. Proveniente del Vélez Sarsfield, se considera el máximo rival del equipo de Liniers al Ferro Carril Oeste, pero llevan sin coincidir muchos años en la misma categoría del campeonato argentino. Vélez también tiene rivalidad con el Argentinos Juniors y con el San Lorenzo de Almagro, clásicos más modernos de los últimos años, a los que se ha enfrentado el joven zaguero argentino en varias ocasiones y con diversos resultados en los 125 encuentros oficiales que jugó con 'El Fortín'.

En Argentina, Gómez se acostumbró rápido a escenarios cargados de adrenalina, fuego cruzado desde la grada y rivalidades que trascienden el deporte. El sevillano será distinto, más europeo en su forma, pero igual de inflamable en su esencia. Para el central el derbi supone la oportunidad perfecta para presentar credenciales: temple, anticipación y una cabeza fría capaz de convivir con el ruido exterior.

Rodrigo Riquelme aterriza en su primer derbi hispalense con una mochila distinta: la de un jugador criado en la cantera del Atlético de Madrid, habituado desde muy joven a convivir con entornos de máxima presión. Aunque su participación en los derbis madrileños en categoría absoluta no fue continuada, sí llegó a saborear la tensión que rodea a los encuentros frente al Real Madrid en categorías inferiores e incluso a entrar en convocatorias del primer equipo en partidos de alta rivalidad.

A ello se suma su experiencia en el Girona, donde vivió momentos de tensión en enfrentamientos catalanes, especialmente contra el FC Barcelona, choques que en los últimos años han ido cargándose de un componente identitario cada vez mayor. Riquelme no ha comenzado con buen pie su etapa como jugador del Betis, ya que se está mostrando con demasiada irregularidad cada vez que tiene que jugar en vez de Ez Abde. Pero puede ser capaz de gestionar un ambiente como el que espera en un Sevilla–Betis, donde cada regate, pase o carrera se juzga con lupa.

Dejamos para el final de este repaso a los debutantes del Betis en un derbi ante el Sevilla a Álvaro Valles. El meta canterano bético no tiene precedentes ante el Sevilla porque antes de marcharse no llegó a debutar en el primer equipo, y tampoco contabiliza enfrentamientos ante el Tenerife cuando fue jugador de la UD Las Palmas en partido oficial.

Pero al tratarse de un futbolista criado en la fábrica verdiblanca sí conoce la carga emocional que supone defender el escudo que representa a toda una afición como la bética. En los escalafones inferiores del Betis disputó multitud de derbis, así que sabe perfectamente de lo que se trata. En el apartado personal puede representar un salto emocional considerable: un estadio lleno, una ciudad partida en dos y un contexto donde un error puede convertirse en portada inmediata. Valles ha demostrado estabilidad mental y una progresión deportiva que lo sitúan más que preparado para disputar su primer derbi ante el Sevilla en la élite del fútbol.

Se trata de cinco de las diez incorporaciones que el Real Betis hizo en el pasado mercado de verano. De las otras cinco, dos fueron comprados en propiedad, Natan y Antony, quienes ya tuvieron participación en los derbis de la pasada temporada 24-25 -el extremo brasileño, que será baja por sanción el domingo, en el de la segunda vuelta-, mientras que Pau López y Junior Firpo ya vivieron partidos de máxima rivalidad hispalense en sus anteriores etapas en el primer equipo verdiblanco. Además, Gonzalo Petit, que fue cedido al Mirandés.

Además, también podrán vivir su primer derbi de los mayores canteranos como Ángel Ortiz y Pablo García. Ambos futbolistas, que debutaron en partido oficial durante la pasada temporada procedentes del Betis Deportivo, forman parte desde el presente curso de la primera plantilla verdiblanca de pleno derecho. Como poco, estarán en el banquillo, pero por diversas circunstancias, como por ejemplo las lesiones (al lateral derecho le podría beneficiar la baja de Bellerín) o las variaciones que pueda ir haciendo Manuel Pellegrini a lo largo del partido, podrían tener su oportunidad de participar en el partido de los partidos en Sevilla.