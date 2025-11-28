Suscríbete a
El Gran Derbi

Los jugadores del Betis que se estrenan en el derbi contra el Sevilla

Amrabat, Valentín Gómez, Deossa, Riquelme y Valles se estrenan en un duelo de máxima rivalidad hispalense

Cuatro de ellos tienen experiencia en 'clásicos' en sus anteriores equipos, mientras que el portero también se enfrentó al Sevilla muchas veces en la cantera verdiblanca

Álvaro Valles, Valentín Gómez, Deossa, Riquelme y Amrabat, los cinco debutantes del Betis en un derbi ante el Sevilla
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

El Gran Derbi Sevilla - Betis siempre ha sido un territorio emocionalmente extremo, un escenario donde cada balón pesa más y cada error se siente multiplicado. En un ambiente así, debutar no es un simple trámite: es un rito iniciático. Este año, ... cinco futbolistas del Real Betis vivirán por primera vez, en mayor o menor medida, en el campo o desde el banquillo, la intensidad del duelo que se disputará este domingo en el Sánchez-Pizjuán: Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme, Valentín Gómez, Sofyan Amrabat y Álvaro Valles. Todos llegan con trayectorias distintas, algunos con bagaje previo en clásicos sudamericanos o europeos, otros con la expectativa de estrenarse en un enfrentamiento tan caliente como único en España y Europa.

