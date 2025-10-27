Una jornada especial para Rodrigo Riquelme

El Betis se enfrenta este lunes al Atlético de Madrid en la décima jornada de LaLiga EA Sports (21 horas). El equipo verdiblanco recibe la visita del cuadro madrileño en La Cartuja con la intención de regresar a casa con una ... victoria que lo mantenga metido de lleno en la pelea por los puestos de Champions League desde muy pronto. Será este un duelo muy especial para Rodrigo Riquelme.

Así mismo lo reconoció el futbolista a través de sus redes sociales este lunes, y es que Riquelme firmó el pasado verano con el Betis un contrato hasta junio de 2030 y llegó a Heliópolis procedente del Atlético de Madrid, club al que pertenecía y en el que se formó.

Partido muy especial 🤟 https://t.co/nmeRN9VIUR — Rodrigo Riquelme (@rororiquelme10) October 27, 2025

Rodrigo Riquelme, de 25 años, llegó a disputar 75 partidos oficiales con el primer equipo del Atlético de Madrid y anotó cinco goles. En todos ellos fue Diego Pablo Simeone su entrenador, por lo que el ahora futbolista del Betis conoce a la perfección qué tipo de partido puede plantear el preparador argentino.

Desde que se produjera su debut en la temporada 19-20, Rodrigo Riquelme actuó en distintas demarcaciones tanto en la banda izquierda como en la banda derecha e igualmente también en posiciones más centradas.

Una vez que llegó al Betis este verano, Rodrigo Riquelme ha disputado como bético once partidos oficiales sin haber tenido la fortuna por el momento de celebrar algún gol.