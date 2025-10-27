Suscríbete a
Una jornada especial para Rodrigo Riquelme

El futbolista del Betis se enfrenta al Atlético de Madrid, club del que procede y en el que se formó

Betis - Atlético de Madrid: Jornada señalada en la carrera por Europa

Rodrigo Riquelme, durante el reciente Genk-Betis
Rodrigo Riquelme, durante el reciente Genk-Betis AFP
Nacho Pérez

El Betis se enfrenta este lunes al Atlético de Madrid en la décima jornada de LaLiga EA Sports (21 horas). El equipo verdiblanco recibe la visita del cuadro madrileño en La Cartuja con la intención de regresar a casa con una ... victoria que lo mantenga metido de lleno en la pelea por los puestos de Champions League desde muy pronto. Será este un duelo muy especial para Rodrigo Riquelme.

