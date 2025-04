Jonsson, el sueco que Villamarín vendió a la Fiorentina para ayudar a pagar el estadio

Torbjorn Jonsson fue el primer jugador que unió las historias del Real Betis y la Fiorentina, que este jueves comienzan la pugna por entrar en la final de la Conference League con el duelo de ida de las semifinales en el ... estadio Benito Villamarín. El internacional sueco dejó a inicios de la década de los 60 una historia que incluye términos muy actuales en Heliópolis como plusvalía, nuevo estadio, inscripciones... Y es que aunque sólo pudo jugar amistosos, Jonsson dejó huella económica en verdiblanco de tal forma que sirvió para que el club se hiciera en propiedad con los terrenos en los que se jugará este partido y por cuyas parcelas adyacentes ha negociado con el Ayuntamiento para la inminente obra de ampliación y reforma.

El Betis había vendido a Luis del Sol al Real Madrid en abril de 1960 a cambio de seis millones y medio de pesetas más tres jugadores, Llorens, Pallarés y Martín Esperanza, procedentes de su filial el Plus Ultra, a lo que se suma un partido amistoso a jugar en Heliópolis. Benito Villamarín, presidente verdiblanco, busca de inmediato un golpe de efecto para su afición debido a la polémica suscitada (dimisión del vicepresidente Juan Alfonseca, histórico del club, incluida) y aprovechando el tirón de la gran actuación de Suecia en el Mundial 1958 y el aire del fichaje de Simonsson por el Real Madrid pactó con el Norköping la contratación de Jonsson por un millón de pesetas en septiembre de 1960 con idea de que pudiera empezar la temporada tras cumplir una serie de compromisos con su anterior club.

Pero pronto se vio que la Federación Española de Fútbol no lo iba a poner fácil. El 11 de septiembre, justo cuando los verdbilancos se estrenaban esa campaña jugando en Mallorca, ABC de Sevilla informaba de que Jonsson ya había firmado su contrato por tres temporadas con el Betis pero que estaba pendiente de la autorización final. La federación sueca y el Norköping enviaron a la secretaría bética en la calle Alemanes la documentación necesaria, con un pacto concreto para poder liberar al centrocampista para la disputa del Mundial 1962. Con la intención de poder inscribirlo, el Betis rescindió al paraguayo Berni, contaba con el argentino Rojas y confiaba en que la situación del húngaro Janos Kuszmann se resolviera a su favor. Éste tenía ya la nacionalidad española pero la legislación deportiva de la fecha exigía que no se podía tener en la plantilla a más de dos futbolistas que hubieran pertenecido a un club extranjero en los tres años anteriores. La Federación consideraba que Kuszmann había militado en 1958 en el Sport Wiener austríaco como profesional y no amateur y en Heliópolis defendían que había dejado el fútbol húngaro en 1957. Además, esa normativa se instauró con posterioridad al fichaej de Kuszmann por el Betis. Pero no hubo manera. El Betis presentó un recurso de 19 folios a la Delegación Nacional de Deportes que también fue denegado ya en noviembre de 1960 para contrariedad de Villamarín y su directiva.

Jonsson sólo pudo jugar algunos amistosos con el Betis, entre ellos uno ante Las Palmas en el que provocó dos penaltis, marcó otro y generó una gran expectación. También ante el Balón de Cádiz. Y otro partido benéfico en La Rinconada. Pasó todo el año en Sevilla a excepción de sus idas con la selección sueca, incluida una gira. «Yo esperaré a que se solucione mi situación, porque confío en la buena organización que caracteriza al fútbol español y en la ecuanimidad de sus dirigentes. Si he venido contratado por un club y con la autorización del de mi país, lo demás no será un inconveniente», había declarado Jonsson a Marca justo tras su fichaje. El caso es que no pudo jugar ningún partido oficial, pasó la temporada en blanco y había que buscar una solución.

Y la encontró Villamarín. El 14 junio de 1961 se anunció su traspaso a la Fiorentina por diez millones de pesetas. Nueve más de lo que le costó al Betis sin haber disputado un partido oficial de verdiblanco. La operación salió redonda en términos de plusvalía. Además, se añadía un amistoso que el club italiano debía jugar con los heliopolitanos en el verano de 1961. Fue la primera visita de la Fiorentina al campo del Betis y se hizo en conmemoración de otro hito histórico que alude al presente: la adquisición de los terrenos del estadio bético. Y es que Villamarín había acordado con el alcalde de Sevilla en aquel tiempo, Mariano Pérez de Ayala, por 14.036.500 pesetas. La venta de Jonsson ayudó de forma relevante a sufragar esta inversión, que con tanto detalle se cuenta en el libro Historias del Betis, de Manolo Rodríguez.

Jonsson llegó con la Fiorentina, entonces vigente ganador de la Recopa, a Heliópolis aquella noche del 12 de agosto de 1961 y en ese amistoso los seguidores verdiblancos comprobaron su calidad. Anotó un gol el sueco en un partido en el que también destacó Luis Aragonés, a quien por vez primera veían los béticos con su camiseta en casa y que dejó huella en las tres temporadas que militó en sus filas. La Fiorentina, representada por su vicepresidente Marcelo Massi, hizo entrega a los dirigentes béticos de una bandeja de plata, mientras que el Betis, por su parte, obsequió a los toscanos con unas miniaturas de la Giralda.

El problema de la inscripción de Jonsson recuerda al vivido por el Betis no hace mucho con sus jugadores antes del cierre de los mercados, su venta multiplicando su valor alude a las plusvalías con las que se ha movido de forma inteligente el club en estas temporadas y la compra al Ayuntamiento de los terrenos en Heliópolis apunta a la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín después de la aprobación del Estudio de Ordenación de la semana pasada. Tres hitos del fugaz paso de Jonsson por el Betis que refuerzan la memoria de su presencia ahora que la Fiorentina desafía a los verdiblancos este 1 de mayo en Heliópolis.