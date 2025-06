Johnny y las posibles rotaciones de Pochettino en el partido de Estados Unidos ante Haití

El futbolista del Betis Johnny Cardoso sigue en competición aunque hasta el momento no ha tenido protagonismo en la Copa Oro. El centrocampista, convocado para el torneo por el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no pudo estar en el primero de los encuentros de la fase de grupos al tener fiebre.

Johnny se quedó fuera de la convocatoria en el triunfo de Estados Unidos ante Trinidad y Tobago por 5-0. En la segunda jornada sí estuvo el centrocampista entre los convocados para el encuentro contra Arabia Saudí que también ganó Estados Unidos (0-1). Fue suplente de inicio y sustituyó a Alex Freeman cuando apenas quedaban dos minutos para el 90.

Ahora queda por ver qué ocurre en el cierre de la fase de grupos para el equipo estadounidense, ya clasificado para la eliminatoria de cuartos de final. Este domingo, Estados Unidos afronta ante Haití el tercer encuentro de la fase de grupos. «Estamos pensando en Haití mañana, en seguir progresando y mejorando, no estamos pensando en enfrentar a uno u otro equipo», comentó Pochettino en la rueda de prensa ofrecida con motivo del partido.

«Se presta para cualquier cosa. Se presta para rotaciones, para mantener el momento del equipo, estamos decidiendo, necesitamos ver el estado físico de los jugadores para tomar una decisión. Lo importante es mantener el ritmo que está mostrando el equipo, y pensar que es un partido importante más allá de que estamos clasificados», añadió el seleccionador de Estados Unidos sobre el partido.