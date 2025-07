Johnny Cardoso, entre algodones, aspira a convertirse en campeón de la Copa Oro

Johnny Cardoso, futbolista del Real Betis, está a un paso de acabar su participación en la Copa Oro. La selección de Estados Unidos, a la cual representa, se enfrenta en la final del torneo a las 1.00 horas de este lunes a la de México en Houston. Tras este partido todo apunta a que se resolverá definitivamente el futuro de Cardoso, cuyo fichaje por el Atlético de Madrid está avanzado.

El centrocampista del Betis aspira a sumar su tercer título como futbolista internacional a su palmarés, ya que ha conquistado previamente dos Nations League de la CONCACAF con su selección. Cardoso, no obstante, apunta a causar baja para este trascendental duelo, ya que no pudo terminar el entrenamiento previo al partido por unas molestias físicas. El futbolista de 23 años ha tenido problemas en un tobillo durante la Copa Oro y apenas ha podido participar ya que únicamente Pochettino lo ha tenido sobre el campo en once minutos repartidos en dos encuentros.

Cardoso podría dar por concluida su etapa como futbolista del Betis con un éxito con su selección. Desde que llegara al club en el mercado invernal de 2024 el valor de mercado del futbolista ha ido ascendiendo. Justo antes de llegar a Heliópolis su tasación marcaba los ocho millones de euros y actualmente el portal especializado Transfermarkt lo sitúa en 25.