Joel Robles revive la polémica del 'derbi del palo': «Lo lanzaron al jugador menos adecuado»

Más de tres años después, el polémico 'derbi del palo', con aquella agresión a Joan Jordán que acabó provocando la suspensión de aquel Betis-Sevilla en el Benito Villamarín, los comentarios se siguen sucediendo. Ahora ha sido Joel Robles, entonces portero del equipo bético, quien ha criticado el comportamiento del Sevilla, tras ofrecer su versión de lo sucedido aquel día en el programa 'El After de Post United'.

«Los derbis son muy calientes y eso va a pasar toda la vida. Por parte del bético que tiró el palo, mal hecho, eso por supuesto. Eso es indefendible, es una agresión y no se debe hacer. También lanzaron al palo al jugador menos adecuado. Si le da a Jesús Navas o a Rakitic, estoy seguro de que ni se tiran al suelo, ni hacen el paripé de que se marea para no jugarlo. Lo que pasó dentro, lo sabemos perfectamente. Es un tema que hay que dejar zanjado. Incluso el línea y varios compañeros escucharon los comentarios hasta que lo consiguieron, aunque no del todo, porque se jugó al día siguiente», ha asegurado el meta. «No quiero comentar más, es un debate que es pasado. Pero creo que la respuesta del Sevilla no fue la correcta. Ha sido un club muy ganador y ahí no lo mostraron. Creo que podrían haber sido más señores y a jugar. Al final el objetivo era eliminarlo, se consiguió al día siguiente y todo perfecto. Me defraudó el comportamiento de los sevillistas. Siempre han ido de ganadores, y lo son, hay que aceptarlo, pero me defraudaron un poco. Se consiguió la Copa y el Betis fue campeón».

Dentro de una extensa entrevista, el meta también ha hablado de los difíciles momentos que pasó en su último año como jugador del Betis, después de que con la llegada de Rui Silva pasara a ser el tercer portero del equipo. «El año anterior hablo con Antonio Cordón y me comunica la llegada de Rui Silva. Me acabé quedando, pero no fue fácil, era un club que me había involucrado mucho. El Betis se vive con mucha pasión, desde el primer día que entrar se inyecta en vena, como le ha pasado a Antony. No fue fácil estar desconvocado. Iba al estadio, estaba con los compañeros y a escondidas me iba a casa. Verme en la grada me hacía daño. Me ponía el partido en la tele. Necesitaba saber de mis compañeros, pero buscaba herramientas para llevarlo de la mejor manera. El míster me vio que trabajaba y me puso en los primeros partidos de la Copa. Nos tocó el Sevilla y me quitó, aunque lo entendí. Así me fui bien del Betis y de la mejor manera», ha recordado el portero madrileño.