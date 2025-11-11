Suscríbete a
Real Betis

Joaquín y su nuevo cargo como consejero del Betis: «No voy a dejar mi trabajo ligado a la parcela deportiva»

El legendario capitán bético, «feliz, porque es una oportunidad muy bonita para seguir aprendiendo»

Joaquín, nuevo consejero del Betis en sustitución de Antonio Caro

Joaquín, en un acto del Real Betis Maya Balanya / ABC
Jesús Sevillano

Joaquín Sánchez, nuevo consejero del Real Betis, ha realizado a los medios oficiales del club bético unas declaraciones en las que valora su nuevo cargo en el organigrama de la entidad, nombramiento que se ha producido este martes tras la reunión del consejo ... de administración que preside Ángel Haro. El excapitán verdiblanco ha asegurado que «pues imagínate, una ilusión y un orgullo tremendo. Porque como bien sabe todo el mundo, el Betis es mi vida. Aquí me he hecho como futbolista, aquí me he criado, aquí he cumplido muchos sueños y este es un paso más en esta nueva etapa como consejero. Feliz, porque creo que es una oportunidad muy bonita para seguir aprendiendo. Voy a ser nuevo consejero, pero no voy a dejar mi trabajo en la parcela deportiva, que es donde sé y donde me siento feliz y más puedo aportar«.

