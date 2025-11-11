Joaquín y su nuevo cargo como consejero del Betis: «No voy a dejar mi trabajo ligado a la parcela deportiva»

Joaquín Sánchez, nuevo consejero del Real Betis, ha realizado a los medios oficiales del club bético unas declaraciones en las que valora su nuevo cargo en el organigrama de la entidad, nombramiento que se ha producido este martes tras la reunión del consejo ... de administración que preside Ángel Haro. El excapitán verdiblanco ha asegurado que «pues imagínate, una ilusión y un orgullo tremendo. Porque como bien sabe todo el mundo, el Betis es mi vida. Aquí me he hecho como futbolista, aquí me he criado, aquí he cumplido muchos sueños y este es un paso más en esta nueva etapa como consejero. Feliz, porque creo que es una oportunidad muy bonita para seguir aprendiendo. Voy a ser nuevo consejero, pero no voy a dejar mi trabajo en la parcela deportiva, que es donde sé y donde me siento feliz y más puedo aportar«.

Preguntado por su labor en el club desde que se retiró del fútbol profesional en el club de su vida en el 2023, el de El Puerto de Santa María comentaba que «desde que me retiré, he ido acoplándome al club con mi nuevo trabajo, siempre en la dirección deportiva al lado de Manu (Fajardo) aprendiendo y viendo mi futuro. Creo que era una oportunidad bonita hablando con los consejeros, con Ángel (Haro) y con José Miguel (López Catalán), para dar un paso al frente y estar en el consejo de administración, que es dónde se toman las decisiones importantes y creo que también puedo aportar«.

Por último, cuestionado por el crecimiento deportivo e institucional que está experimentando el Betis en los últimos años, Joaquín refería que «afortunadamente, cada año con pasos agigantados, en lo institucional y en lo deportivo. Estamos creciendo cada año. Este club es muy grande por lo que significa, por su afición, por lo que traspasa, a dónde llega y lo que significa en sí. A día de hoy, el club es ambicioso y está a la altura de su afición. La entidad sigue creciendo, mejorando, seguimos siendo ambiciosos. Y ese es el objetivo de todos los que trabajamos en el club, cada día crecer por este club, por estos colores, por este alma, y yo me siento muy identificado«, concluía Joaquín.