Joaquín: «No tengo el corazón partido, quiero que el Betis solvente la eliminatoria lo antes posible»

Ex de la Fiorentina, mito en el Real Betis. Joaquín Sánchez vive con especial emoción y nervios la previa del encuentro en Florencia, donde los verdiblancos buscan el pase a la primera final europea de su historia. Apenas ha podido ver el entrenamiento del equipo de Pellegrini en el Artemio Franchi, escenario del encuentro. Sólo tenía ganas de calzarse las botas y poder ayudar a los jugadores en su batalla de este jueves.

«Imagínate, me he quitado de ahí porque me ha dado una pena que no te puedes ni imaginar. Es el partido más importante de la historia en Europa del Betis. Este equipo demostró estar unido y es importante para este duelo. Imagínate si me hubiera gustado vivir este tipo de partido y más en este estadio. Me he ido del entrenamiento porque estaba sufriendo, pero lo voy a vivir igual que si estuviera dentro. No tengo el corazón partido, quiero que el Betis solvente la eliminatoria lo antes posible», ha expresado Joaquín a los periodistas desplazados a Florencia.

Sobre su pasado en la Fiore, admite tener «recuerdos bonitos, afortunadamente, muy bonitos. Viví dos años aquí, dos años muy buenos, también compitiendo en Europa, con un equipo lleno de grandísimos jugadores, Rossi, Borja Valero, Salah, Mario Gómez, Pizarro... no me quiero dejar a ninguno, imagínate el equipo que teníamos. Disfruté dos años muy bonitos, viví el primer año en una montañita que se llama aquí Fiesole y el segundo al lado del Ponte Vecchio, me quise meter un poco más en la ciudad«.

Evaluando ya lo que puede ser el partido de este jueves, Joaquín cree que «estamos en las semifinales de la Conference y la Fiorentina también está por méritos propios. Un equipo joven, que compite y con buenos jugadores, como vimos en Sevilla. Mañana tenemos que salir a ser nosotros, a seguir con nuestro momento y venir a ganar. Llevamos un buen resultado, que es importante, pero creo que no podemos pensar en ese 2-1, no es nuestra filosofía, no es la de Manuel ni la de los jugadores. Es importante salir con la confianza de que se puede ganar y de que estamos en unas semifinales de Conference«, apostilló.

Finalmente, destacó sobre el grupo de Pellegrini que «cada entrenamiento que vemos se lo pasan bien, están perfectamente comunicados entre ellos y eso es importante. Sin olvidar que estamos aquí, en una semifinal de Conference y es el partido que personalmente me habría gustado estar ahí, sobre todo por el campo», concluyó Joaquín.