Jesús Rodríguez: «Si he tenido que salir para que al Betis le vaya lo mejor posible, me alegraré siempre»

El Real Betis vivió un mercado de verano muy muy intenso. En clave bética, se produjeron más de una veintena de movimientos entre fichajes, ventas y cesiones. Uno de los más importantes fue sin duda la venta de Jesús Rodríguez al Como. La ... campaña anterior, donde jugó 32 partidos con la elástica del primer equipo verdiblanco, fue más que suficiente para demostrar en la élite el talento que atesora.

El 2 de julio de 2025, el cuadro italiano pagó un total de 22,5 millones de euros fijos más tres de ingreso retardado. Además, el acuerdo entre Betis y Como para el concretar el traspaso del alcalareño, incluyó tres millones más en variables por rendimiento. De hecho, el pasado 4 de septiembre, Jesús Rodríguez hizo oficial su debut con la selección española, suponiéndole un ingreso de más de medio millón de euros a las arcas de la entidad bética.

La semana pasada, el de Alcalá de Guadaíra volvió a ser convocado con España, aunque esta vez lo hizo con la sub 21. Este miércoles, Jesús atendió a El Larguero desde dentro de la concentración. «No hay dinero para Jesús, pero sí para Antony. Tiene que haber dinero para los dos, ¿no?», preguntó Manu Carreño. «A lo mejor mi salida también ayudó para que él viniese. Si he tenido que salir para que al Betis le vaya lo mejor posible, me alegraré siempre«, respondió el atacante del Como.

Desde su salida del Real Betis, el exjugador verdiblanco siempre ha dejado la puerta abierta a un posible regreso en el futuro. Ahora, el alcalareño recordó su salida del Betis y se sinceró sobre su deseo de haber seguido en el club heliopolitano: "Siempre quise quedarme en el Betis con las condiciones que fuesen, pero espero volver a la que considero mi casa algún día".

Asimismo, Jesús también elogió a Antony con quien le hubiese gustado compartir más momentos juntos con la elástica verdiblanca: «Todos sabemos la calidad que tiene Antony. lo está demostrando. Ojalá nos hubiésemos podido quedar los dos«.