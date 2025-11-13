Suscríbete a
+Palmera

Jesús Rodríguez: «Si he tenido que salir para que al Betis le vaya lo mejor posible, me alegraré siempre»

El canterano bético está concentrado con la selección sub 21, donde también elogia a Antony: «está demostrando su calidad»

Tercera reunión para buscar el acuerdo con Pellegrini

Jesús Rodríguez, en un partido con el Como
Jesús Rodríguez, en un partido con el Como efe

Alberto Moreno

El Real Betis vivió un mercado de verano muy muy intenso. En clave bética, se produjeron más de una veintena de movimientos entre fichajes, ventas y cesiones. Uno de los más importantes fue sin duda la venta de Jesús Rodríguez al Como. La ... campaña anterior, donde jugó 32 partidos con la elástica del primer equipo verdiblanco, fue más que suficiente para demostrar en la élite el talento que atesora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app