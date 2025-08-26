Jesús Gil dirigirá el Celta - Betis de la sexta jornada adelantado a este miércoles

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado a Jesús Gil Manzano como árbitro principal para el partido que éste miércoles 27 de agosto disputarán el RC Celta de Vigo y el Real Betis, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga adelantado a esta fecha porque en su momento coincide con el primer partido de ambos equipos en la fase de liga de la Europa League.

El colegiado extremeño estará apoyado desde el VAR por Pablo González Fuertes, ya retirado del césped, pero que en la presente campaña 25-26 se estrena como uno de los árbitros que han pasado a formar parte del cuerpo específico de colegiados de VAR.

Será el 36ª encuentro oficial entre Primera y Segunda división y la Copa del Rey que Gil Manzano le dirija al conjunto verdiblanco, con un balance hasta ahora de 14 victorias y otras tantas derrotas, y 7 empates. El último encuentro que le pitó al Betis fue el correspondiente a la 30ª jornada del pasado curso 24-25, que los de Pellegrini empataron (1-1) en Montjuic ante el Barcelona, gracias al tanto de Natan.

Se da la circunstancia de que Gil Manzano fue el árbitro del Celta - Betis de la 38ª jornada del curso 20-21 que los verdiblancos ganaron por 2 a 3 en Balaídos y que sirvió para que el cuadro bético consiguiera la primera clasificación para Europa de la 'era Pellegrini'. También pitó el Betis 2-1 Celta de la 11ª jornada del campeonato 19-20, que los heliopolitanos ganaron con un gol de Nabil Fekir sobre la bocina.