Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, le manda un mensaje a Fajardo sobre Fabián: «Lo he fichado yo»

Los aficionados del Real Betis pudieron ver en la noche de este martes cómo uno de sus canteranos más importantes de la historia verdiblanca volvía a Sevilla. Esta vez fue con la selección española en el Estadio La Cartuja, en el último partido de ... la fase de clasificación al Mundial de 2026 ante Turquía. El de Los Palacios de Villafranca partió como titular y en el minuto 83, fue sustituido por el verdiblanco Pablo Fornals.

Tras conseguir el billete al próximo Mundial de forma matemática, Fabián Ruiz ha tenido otro acto en la ciudad de Sevilla durante la mañana de este miércoles. El pasado mes de abril, la Diputación de Sevilla nombró al jugador del Paris Saint Germain como Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla de 2025. La gala, celebrada el 23 de mayo, no pudo contar con la presencia de Fabián, que en aquel momento se encontraba concentrado con el equipo parisino para disputar la final de la Copa de Francia.

En consecuencia de su ausencia, la Diputación de Sevilla ha aprovechado su estancia por la ciudad hispalense para hacerle entrega de la Medalla de Oro en un evento que ha tenido lugar en la Sede de la Diputación. Además, también se le ha entregado una camiseta que la Diputación ha realizado en exclusiva para el futbolista palaciego.

En el propio acto ha estado presente Manu Fajardo. Por su parte, Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla le ha mandado un guiño al director deportivo del Betis cuando le hacía entrega de la camiseta a Fabián: «Lo he fichado yo«.

Tras el acto, el internacional español ha atendido a los medios de comunicación, donde ha destacado la presencia de Manu Fajardo en un día tan especial para él: «Para mí es un honor que un representante del Betis, en este caso Manu Fajardo, esté en un acto tan importante para mí. Siempre que hay un premio están pendientes y agradezco que el equipo de tu tierra, del que eres, esté siempre apoyándote«.

Ya en la rueda de prensa previa al encuentro ante Turquía, Fabián volvió a expresar su deseo de regresar en un futuro al conjunto verdiblanco: «No me escondo, soy bético. Para mí es una alegría. Siempre he dicho que me gustaría volver algun día. No sé cuándo, pero siempre he dicho que me gustaría acabar mi carrera en mi equipo. Esperemos que se pueda cumplir«.