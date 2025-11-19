Suscríbete a
Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, le manda un mensaje a Fajardo sobre Fabián: «Lo he fichado yo»

El canterano bético ha recibido la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla y una camiseta de la Diputación exclusiva para él

Fabián Ruiz, junto a Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla
Alberto Moreno

Los aficionados del Real Betis pudieron ver en la noche de este martes cómo uno de sus canteranos más importantes de la historia verdiblanca volvía a Sevilla. Esta vez fue con la selección española en el Estadio La Cartuja, en el último partido de ... la fase de clasificación al Mundial de 2026 ante Turquía. El de Los Palacios de Villafranca partió como titular y en el minuto 83, fue sustituido por el verdiblanco Pablo Fornals.

