Jagiellonia - Betis: Eficacia histórica

Triunfo histórico del Betis, que superó por primera vez la barrera de los cuartos de final de una competición europea, para plantarse en la Semifinal de la Conference, en la que se medirá a la Fiore. Los de Pellegrini lo tuvieron claro desde ... el pitido inicial: había que mantener el balón lo más lejos posible de la portería propia y el mayor tiempo posible. Se trataba de no perder la pelota, para lo cual se exige defensas expeditivas, presencia en el centro del campo, asociaciones entre jugadores e intentar siempre finalizar la jugada, para no permitir un contragolpe del contrario. Las ayudas defensivas y la contundencia son también ingredientes del fútbol-control, amén de las posesiones largas y la asunción de riesgos solamente cuando juegas cerca del área rival.

Se notaba que los futbolistas eran conscientes de lo que estaba en juego. Bakambu puso la mordiente durante todo el partido y no faltó en su cita con el gol en Europa. Incluso los que saltaron al césped de suplentes lo hicieron con la máxima responsabilidad. Aitor Ruibal volvió a mostrarse como uno de esos todoterrenos que todo equipo desea tener en su plantilla. No es el jugador que más luce en el Betis, pero su seriedad y versatilidad son las responsables de que disfrute de tantos minutos. Las mejores escuadras no solo triunfan con figuras como Isco y Antony sino con jugadores eficaces, aunque no sean genios. Si en el partido de ida los verdiblancos pasaron por encima de su adversario, en Polonia solventaron la eliminatoria sabiendo que no siempre se puede desplegar un juego brillante y que, en ocasiones, se avanza con la autoridad de la solvencia. Bartra, Natan, Sabaly, Altimira… ningún jugador hizo aguas. Todos estuvieron a un nivel aceptable. Nadie eludió la cita histórica. A la afición le gustaría que su equipo brillara en todos los partidos, pero es imposible. Lo importante es abordar los compromisos con seriedad, sabiendo que, a veces, te basta con no perder la concentración.

En realidad, ningún equipo gana un título habiendo maravillado en todos sus compromisos. Los que consiguen alzar una copa lo hacen exhibiendo, intermitentemente, destellos de calidad y la eficacia del que tiene oficio. La gente sabe quién ganó la final: el Olympiakos, el año pasado. Pero, ¿quién se acuerda de algunos de los partidos mediocres que jugó el equipo griego? Es imposible estar siempre al máximo nivel y merecer el sobresaliente. Picasso cambió la historia del arte con Las señoritas de Avignon a partir de una mezcla imposible: las máscaras africanas, las figuras alargadas de El Greco o los Bañistas de Cézanne. Con su óleo revolucionario abrió las puertas a una nueva tendencia: el cubismo. Pero el pintor malagueño no fue genial siempre, entre otras cosas porque, según algunos, produjo más de 45.000 obras. Es imposible que todas ellas sean brillantes.

La psicología sabe que brillar siempre resulta un ejercicio imposible, que, además, tiene su efecto contraproducente: agota. Hay que saber cuándo es necesario realizar un esfuerzo descomunal y cuándo, por el contrario, basta cumplir con el objetivo. Por otra parte, cuando el partido se desarrolla en casa es lógico que quieras agradar a tu afición y desplegar un juego más vistoso. Por el contrario, si lo haces a domicilio y, además, tienes dos goles de renta, es el adversario quien tiene que apelar a la épica y sacar su mejor versión. El equipo polaco apenas inquietó al Betis, porque los verdiblancos sencillamente controlaron el partido. El encuentro más histórico de la temporada hasta la fecha no fue el más brillante, desde luego. Eso sí: el Betis hizo valer el 2-0 del Villamarín con una eficacia histórica.