Iván Gallego, autor de 'La Betillana': «Es algo que lo va a cantar el pueblo»

La afición del Real Betis puede incorporar un nuevo cántico de cara la final de Conference League del próximo miércoles 28 en Polonia, donde se disputará un título ante el Chelsea. Iván Gallego ha sido el encargado de ponerle letra a ese sentimiento que recorre a los béticos desde que derrotasen en semifinales a la Fiorentina, oficializando su pase a la primera final europea en su historia. Esa idea de poder mostrarle a Europa que el conjunto de las trece barras está preparado para entrar en el olimpo de los campeones es lo que ha movido al de Alcalá de Guadaíra a componer una canción.

Han sido muchos los cantantes que han descrito en forma de letras sus sentimientos hacia el Real Betis, siendo Cantores de Híspalis, María Jiménez o Joaquín Romero Murube algunos de los nombres que han perdurado en el tiempo con sus versos. Iván Gallego ha expresado en una entrevista para El Desmarque su gratitud hacia el conjunto de Heliópolis y también ha querido expresar el por qué de su paso a componer una pieza, a la que él mismo tituló como 'La Betillana'. «Al final de La Palmera, hay un tiempo verdiblanco, donde el bético soñando, viene a darte el corazón, Betis, Betis, Betis campeón», así comienza el cántico.

«Me ha despertado mucho sentimiento, porque no he hecho nunca algo así», es lo que el sevillano aseguraba tras hablar con el club y ponerse en marcha para componer la canción. Cuando le preguntaron acerca de los muchos cantantes que, como él, también han definido al Betis en verso, mencionaba que ambas partes «hemos querido hacer un estribillo que sea pegadizo, porque qué le canto al Betis que no le hayan cantado ya». Para Iván, para cantarle al escudo blanquiverde hay que «mamarlo», por lo que a pesar de no ser un himno, «es algo que lo va a cantar el pueblo».