Iván Corralejo renueva con el Betis hasta 2028

El Real Betis sigue construyendo su futuro. Tras anunciar la renovación de Isco en los prolegómenos del encuentro ante el Girona, el conjunto verdiblanco anunció en la tarde de este lunes la ampliación de contrato de Iván Corralejo, uno de los canteranos ... más prometedores de la entidad bética. Con esta renovación, el jugador de 18 años prolonga su etapa en el cuadro heliopolitano, al que llegó en benjamines.

El joven futbolista nacido en Valverde del Camino (Huelva), ha sido uno de los dos canteranos (junto a Bladi) que han debutado en partido oficial con Manuel Pellegrini en la presente campaña. El centrocampista, que pertenece al juvenil A, sigue dando pasos importantes en las filas verdiblancas. Y es que, tras su debut en Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río el pasado 30 de octubre, Corralejo también tuvo su primera oportunidad con el Betis Deportivo frente al Sabadell dos semanas más tarde.

En la mañana de este martes, el onubense ha partido hacia Portugal con el resto de la plantilla del juvenil A para disputar este miércoles la ida de la tercera ronda de la UEFA Youth League ante el Oporto. Corralejo, que está cumpliendo su tercera temporada como jugador del primer equipo juvenil, siendo clave en la consecución de la Copa de Campeones del curso anterior con el hat trick ante el Deportivo de la Coruña en semifinales.

Después de anunciarse su renovación, Corralejo compareció ante los medios oficiales del club, donde mostró su alegría por la extensión de contrato con el Real Betis: «Es un felicidad inmensa. Para cualquier canterano, su sueño es seguir en el equipo donde se ha criado, donde me han visto crecer».

Además, el onubense también ha explicado cómo se siente después de estar viviendo una temporada en la que ha tenido participación con tres equipos distintos: «Está siendo una temporada de muchos retos, está siendo super ilusionante, tanto con el División de Honor como con el filial». Asimismo, Corralejo tiene claro cuáles son las aspiraciones que tiene por delante: «Mi sueño es seguir creciendo como futbolista, como persona y sobre todo aquí, en este gran club».