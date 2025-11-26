Suscríbete a
Iván Corralejo renueva con el Betis hasta 2028

El canterano bético debutó con el primer equipo verdiblanco en el encuentro de Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río

Pau López ya trabaja sobre el césped en su recuperación

Iván Corralejo, junto a Miguel Calzado, director de la cantera del Betis
Iván Corralejo, junto a Miguel Calzado, director de la cantera del Betis rbetiscantera

Alberto Moreno

El Real Betis sigue construyendo su futuro. Tras anunciar la renovación de Isco en los prolegómenos del encuentro ante el Girona, el conjunto verdiblanco anunció en la tarde de este lunes la ampliación de contrato de Iván Corralejo, uno de los canteranos ... más prometedores de la entidad bética. Con esta renovación, el jugador de 18 años prolonga su etapa en el cuadro heliopolitano, al que llegó en benjamines.

