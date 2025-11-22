Suscríbete a
Isco está de vuelta: Pellegrini lo incluye en la convocatoria del Betis para jugar ante el Girona

Isco está de vuelta: Pellegrini lo incluye en la convocatoria del Betis para jugar ante el Girona
Samuel Silva

Tras el entrenamiento de este sábado, Manuel Pellegrini ha ofrecido la lista de convocados del Betis para el partido ante el Girona, en la que destacada el regreso de Isco Alarcón. El capitán verdiblanco, como ya había anunciado el entrenador chileno en la ... previa, se estrena así en una convocatoria en esta temporada 25-26, después de que cayera lesionado el pasado mes de agosto en un amistoso en La Rosaleda.

