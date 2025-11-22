Isco está de vuelta: Pellegrini lo incluye en la convocatoria del Betis para jugar ante el Girona

Tras el entrenamiento de este sábado, Manuel Pellegrini ha ofrecido la lista de convocados del Betis para el partido ante el Girona, en la que destacada el regreso de Isco Alarcón. El capitán verdiblanco, como ya había anunciado el entrenador chileno en la ... previa, se estrena así en una convocatoria en esta temporada 25-26, después de que cayera lesionado el pasado mes de agosto en un amistoso en La Rosaleda.

Con la única baja por lesión de Pau López, Pellegrini ha ofrecido una lista en la que entran 24 jugadores -antes del partido deberá realizar un último descarte- y de la que únicamente se queda fuera por decisión técnica el canterano Ángel Ortiz y en la que Pablo García aparece como futbolista con ficha del filial.

El regreso de Isco era la noticia más esperada por el beticismo, después de que el malagueño comenzase a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros durante esta pausa liguera por los compromisos de las selecciones. Si el propio atacante ya indicó que su deseo era estar disponible para el duelo ante el Girona, las buenas sensaciones acumuladas en las últimas sesiones han propiciado que Pellegrini lo incluya entre los 24 elegidos.

Además, el chileno también podrá contar con Ez Abde, pese a que el marroquí había arrastrado alguna molestia en el tobillo. Finalmente, el extremo también ha entrado en esta amplia lista de convocados. Y es que el Betis afronta el inicio de este tramo de encuentros hasta Navidad con todos los jugadores disponibles a excepción de Pau López, que continúa fuera del grupo tras la lesión muscular que sufrió en el calentamiento del encuentro ante el Mallorca.