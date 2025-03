Sin Isco no hay victoria

Los historiadores de la antigua Roma reflexionaban sobre por qué tal o cual general concitaba el apoyo del ejército y conseguía llevar a los legionarios hacia el triunfo. En el siglo II antes de Cristo, Mario se convirtió en un sobresaliente político y militar, elegido ... cónsul hasta en siete ocasiones y llamado tercer fundador de Roma por sus éxitos militares. Parece que se ganaba el respeto de los soldados arrimando el hombro, viviendo y sufriendo como ellos: «No hay una visión más agradable para el soldado romano que contemplar a su general comiendo el mismo rancho que él, acostado sobre un vulgar camastro o echando una mano a la hora de cavar un foso o levantar una empalizada», escribe el historiador Plutarco.

Isco se ha ganado a pulso el liderazgo del vestuario no solo por su genial visión de juego, su exquisita técnica y su inigualable creatividad, sino porque lo da todo en el campo, demostrando que la conjunción de talento y esfuerzo es lo que distingue al jugador total. En Las Palmas se lesionó porque intentó con ímpetu recuperar un balón: tocó lo justo el esférico para birlar la cartera a Saúl Coco, pero este, involuntariamente, golpeó su talón. El malagueño se rompió porque no especula con el esfuerzo ni se le caen los anillos para ponerse el mono de trabajo y robar balones.

El Betis sufre de Iscodependencia. Cuando no está en el césped, desaparece la brújula que señala el norte, el director de orquesta que marca el ritmo, el espejo en el que mirarse para superar las dificultades en un momento del partido, el ejemplo al que emular, la inspiración para intentar lo imposible. Con la baja de Isco, el Betis quedó en shock: desconcertado, corriendo por el campo como pollo sin cabeza. Y así llegó al final de la primera parte.

Afortunadamente, el descanso sirve a veces para retomar la serenidad y convencerse de que la batalla no está perdida. Los romanos eran reacios a que creciera el aura de sus generales más victoriosos. Si los soldados piensan que su líder es invencible le siguen en el combate hasta la muerte. Lo malo es que, si el general causa baja, cunde el pánico. Por eso, desde los tiempos más remotos de la República, consideraron que Roma debía ser guiada a la victoria no por un cónsul, sino por dos. Si uno caía, su colega debía dirigir las tropas, hasta que se nombrara a otro general.

Por fortuna para el Betis, la escuadra verdiblanca cuenta con Ayoze que, con su noveno gol, ha igualado los registros de Isco. Los liderazgos son imprescindibles porque aportan fiabilidad. El canario no se arruga y sabe que es la baza ofensiva más consistente. A falta de un 'killer' de área, el Betis dispone, al menos, de un jugador que tiene la portería rival entre ceja y ceja. Saúl Coco se ganó la amarilla por un plantillazo a Ayoze, cuando se escapaba con peligro tras un soberbio control. Fekir lanzó la falta, pero demasiado centrada. Tocó en la mano de Álex Suárez, pero el colegiado consideró que no lo suficiente. A Nabil nunca le han pesado los galones y, sin Isco en el campo, sabe perfectamente que es el que tiene la responsabilidad de liderar al equipo. Pero nunca ha estado tan alejado de una óptima condición física. Tampoco a William Carvalho, que salió en la segunda parte, parece llegarle suficiente oxígeno como para que sus pies obedezcan las órdenes del cerebro. Ni Marc Roca ni Johnny Cardoso —que sustituyó a Guido por molestias, a los 20 minutos— tuvieron su día.

Hay evidencias que no cambian con el tiempo: un equipo sin centro de campo no crea situaciones de peligro; una tropa sin general no gana batallas. Isco ha ganado 19 veces el MVP del partido. No pudo acumular uno más porque tuvo que salir herido. Ayoze consiguió el galardón: cinco goles en las últimas jornadas. Es el segundo cónsul del Betis.