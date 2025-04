Isco y su trayectoria en el Betis: «Ojalá haber venido un par de añitos antes»

La importancia de Isco en el Betis está fuera de toda duda. No hay más que comprobarlo en el día a día de la entidad de Heliópolis. El capitán verdiblanco atraviesa por un gran momento y llega con ilusión al tramo final de la temporada.

Este jueves, en la víspera del partido ante la Fiorentina en el Benito Villamarín en la ida de las semifinales de Conference League, Isco ha comentado que «ahora estoy en una segunda juventud en el Betis. Estoy agradecido. Ojalá haber venido un par de añitos antes para disfrutar más de este maravilloso club, de esta afición increíble. Ojalá tener cuatro o cinco años muy buenos donde podamos ganar cosas importantes y seguir creciendo tanto el club como yo«.

Isco llegó a la entidad de Heliópolis en el verano de 2023. Cuando está a punto de completar su segunda temporada como futbolista bético, el capitán destaca que «cuando en un sitio valoran tu trabajo y haces feliz a la gente es increíble. Jugamos para ellos, son los que nos hacen sentir el fútbol de verdad. Tengo la suerte de que aquí me siento muy querido. El otro día me cantaron cumpleaños feliz en el partido».

El futbolista verdiblanco ha recordado que «el liderazgo no sólo va de la mano del capitán, Bartra podría ser el primer capitán perfectamente» y cuando se le ha preguntado por la situación y presencia en las alineaciones de Giovani Lo Celso ha dicho que «no hay ningún problema con Gio. Lo veo bastante enchufado. Es verdad que no hemos podido jugar mucho juntos por lesiones. Al final los buenos jugadores saben entenderse. No tengo duda de que vamos a hacer una gran pareja en el campo. También se decía que el ciclo estaba acabado».

