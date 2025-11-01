Isco toca balón con el grupo

La imagen de este sábado en el Betis tiene el nombre propio de Isco. El capitán del Betis sigue dando pasos en la recuperación de la lesión sufrida a comienzos de agosto durante un partido amistoso de pretemporada. Este sábado, el futbolista malagueño ha ... iniciado el entrenamiento junto a sus compañeros en el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol.

Después de la charla habitual del entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, los futbolistas han comenzado con los ejercicios de calentamiento. En las imágenes se ha podido ver a Isco corriendo, tocando balón junto a compañeros como Lo Celso y participando en los habituales rondos.

Isco golpea el balón durante un rondo en el entrenamiento de este sábado víctor rodríguez

Ya esta semana, la entidad de Heliópolis publicó un vídeo en el que se veía al capitán verdiblanco realizando ejercicios con balón en el césped junto a uno de los recuperadores del equipo. Isco sufrió una fractura en el peroné izquierdo en el transcurso de un amistoso de pretemporada ante el Málaga disputado el 9 de agosto cuando apenas quedaba algo más de una semana para el comienzo oficial del curso.

La plantilla del Betis se ha entrenado este sábado en la víspera del partido ante el Mallorca en el estadio de la Cartuja correspondiente a la undécima jornada del campeonato en Primera división.