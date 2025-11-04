Isco suma un entrenamiento más con el Betis; Amrabat, al margen, y Pau y Junior, ausentes

El Betis continúa preparando el encuentro del jueves ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League, con Isco Alarcón sumando un entrenamiento más con el equipo. Mientras tanto, Amrabat, que sí ... estuvo presente en la charla de Manuel Pellegrini, se ejercitó al margen, mientras que Pau López y Junior Firpo fueron los ausentes.

El portero verdiblanco se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión, después de que la zona dañada en el calentamiento del partido ante el Mallorca presentase inflamación, lo que llevó a retrasar la revisión. Esa molestia muscular le impedirá participar en los próximos partidos, aunque se espera conocer hoy el grado de la dolencia. También sigue fuera del grupo, el lateral hispano-dominicano, que ya fue baja ante el equipo bermellón y que no volverá hasta después del parón liguero.

Mientras tanto, Amrabat continúa con su plan específico de trabajo para evitar que se pueda agravar esa molestia muscular que ya le impidió jugar ante el Espanyol antes del anterior parón liguero. El centrocampista sí participó ante el Mallorca durante los 90 minutos, pero tiene establecido un plan de recuperación distinto para que pueda estar disponibles en los siguientes compromisos.

La noticia positiva fue la presencia otro día más de Isco Alarcón. «Va mejor de lo esperado», indicó el propio Pellegrini el pasado domingo cuando fue cuestionado por el malagueño. Sumando entrenamientos con el equipo para afinar su puesta a punto, la intención es que pueda estar disponible para después de la pausa de selecciones, aunque todo dependerá de las sensaciones que vaya acumulando en el trabajo con el equipo.

También se ejercitó sin problemas Ricardo Rodríguez, que fue cambiado el domingo por precaución, al sentir unas leves molestias. El suizo ha comenzado el entrenamiento con sus compañeros y, en principio, no tendrá problemas para estar disponible el jueves.