Isco suma un entrenamiento más con el Betis; Amrabat, al margen, y Pau y Junior, ausentes

manuel olmedo
Samuel Silva

El Betis continúa preparando el encuentro del jueves ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League, con Isco Alarcón sumando un entrenamiento más con el equipo. Mientras tanto, Amrabat, que sí ... estuvo presente en la charla de Manuel Pellegrini, se ejercitó al margen, mientras que Pau López y Junior Firpo fueron los ausentes.

