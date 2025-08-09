Seria inquietud en el Betis con el golpe fuerte a Isco en el tobillo operado el año pasado

Preocupación en el Real Betis con el estado de Isco. El capitán verdiblanco salió del terreno de juego tras la primera parte cojeando tras recibir una dura entrada de Larrubia en el tobillo izquierdo que le provocó mucho dolor y que le impidió seguir en el partido.

El malagueño fue sustituido por Lo Celso en el descanso y los servicios médicos verdiblancos han estado evaluando en La Rosaleda el estado de la articulación del capitán bético, a una semana del inicio de LaLiga. El jugador ha seguido en el estadio y no ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de momento. El jugador volverá a Sevilla en la noche de este sábado con el resto del equipo y se espera que este domingo se someta a pruebas médicas para evaluar su lesión.

El tobillo es el mismo que fue operado el año pasado y que le mantuvo varios meses de baja. En el vestuario del Betis hay cierta preocupación con su estado dado que el dolor era intenso para el malagueño en su articulación.

El momento en el que Larrubia le da la patada a Isco durante el Málaga - Betis. El capitán verdiblanco tuvo que salir sustitido al descanso. Hay seria preocupación pic.twitter.com/WAsZAoY64j — Mateo González (@Matglez) August 9, 2025

En el momento en el que Isco cayó le dio un golpe con la mano derecha al suelo lamentándose del dolor producido justo donde tiene la placa que se le colocó en el peroné en 2024. Entonces se le realizó una limpieza del foco de fractura reforzado mediante injerto óseo y recolocación de osteosintesis con placa.

