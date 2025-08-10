Isco salió en muletas de La Rosaleda y será evaluado de su lesión en Sevilla

Isco sale en muletas de La Rosaleda tras el Málaga - Betis

Isco salió en muletas del estadio de La Rosaleda al término del encuentro amistoso entre el Málaga y el Betis en el que tuvo que ser sustituido al descanso tras sufrir una dura patada de Larrubia en el tobillo izquierdo. El capitán del Betis, tal y como captó Betisweb, debió abandonar las instalaciones malaguistas con muletas y se dirigió al autobús del Betis para viajar esta noche a Sevilla.

Isco se someterá este domingo a pruebas médicas en Sevilla para determinar el alcance de su lesión en el tobillo, que preocupa en el club verdiblanco al ser en la misma zona operada el año pasado y producirse este percance a una semana del inicio liguero, que vivirán los heliopolitanos el próximo lunes 18 de agosto en Elche.

Será entonces cuando se conozca un pronóstico más concreto sobre la lesión de Isco, que puede condicionar mucho la temporada verdiblanca.

