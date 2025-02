Isco revela que pudo acabar en el Celta antes que en el Betis: «Me llama Iago Aspas»

Isco Alarcón, jugador del Betis, ha concedido una extensa entrevista a Movistar +. En ella ha repasado toda su carrera teniendo, como viene siendo habitual, buenas palabras hacia el club al que ahora pertenece. Al cuadro verdiblanco llegó el pasado verano tras permanecer sin equipo varios meses tras romper de forma prematura su contrato con el Sevilla después de tener un fuerte encontronazo con Monchi. No obstante, ahora el costasoleño ha desvelado que pudo acabar jugando para el Celta antes que firmar por el Betis.

Isco estuvo cerca de recalar en el Unión Berlín alemán después de marcharse del Sevilla. Estuvo en la capital alemana, pero no pudo cerrar el acuerdo para formar parte del equipo teutón por diferencias finales entre las partes antes de sellar el contrato. «El cambio y la necesidad de parar viene del viaje de vuelta de Berlín. Fui solo y volvi sólo con las maletas. Me había despedido para dos semanas o así», comenzó recordando antes de revelar que después llegó el interés del Celta en él: «Es algo que no he contado. Recibo una oferta del Celta, me llama Aspas y dije: 'no puedo'. Necesito descansar, un poco de reciclar ideas, la mente, no puedo aceptar una oferta, no estoy preparado para rendir sobre todo mentalmente. Lo tuve claro, era final de enero, último día de mercado y me dije 'voy a tratarme y recuperarme mentalmente y volver más fuerte que nunca'».

Acerca de su llegada al Betis, Isco aseguró que «no dudé». «Tenía ofertas de Italia, Inglaterra e Italia. Apareció la llamada de Planes y de Pellegrini. Hablé con Joaquín, veía el ambiente del equipo, del vestuario, la afición... Hoy en día te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado», indicó antes de señalar que «ahora estoy como un niño chico en Disney». «Es importante estar en un sitio donde te dan confianza. Me la han dado desde el minuto uno. Desde antes de poner un pie en Sevilla otra vez», valoró. «Ojalá pueda ganar un título aquí. Ojalá pueda volver a la selección española», señaló en la fase final de la entrevista el futbolista que ha renovado su contrato con el Betis hasta junio de 2027.

