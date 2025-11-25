Isco quiere retirarse en el Betis. La renovación del capitán verdiblanco hasta 2028, anunciada por el club de forma espectacular con una enorme lona desplegada en la tribuna de Fondo antes del inicio del duelo ante el Girona, es sólo un paso más ... en ese sentido. La idea del jugador es poner fin a su carrera deportiva defendiendo este escudo pero no tiene que ser en el horizonte 2028, sino que puede ir más allá. Así lo ha expresado el propio jugador, que hoy cuenta con 33 años y que cuando expire este nuevo vínculo habrá cumplido los 36, a sus más íntimos y durante la negociación con el club, que se inició en el pasado mes de julio, tal y como avanzó Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla. Fue entonces cuando se planteó un nuevo contrato que le diera al jugador la condición de «leyenda», otorgándole el marco para que pudiera estar a la altura de Joaquín, Cardeñosa, Gordillo, Rubén Castro o Esnaola, con los que compartió vídeo presentando la primera equipación de la nueva temporada y en cuya mesa aspira a sentarse cuando cuelgue las botas.

Ese es el objetivo de Isco pero sin fecha aún marcada. Todo va a depender de su estado físico, su rendimiento y las necesidades del Betis, pero el mediocentro ha tomado esa determinación. No quiere saber nada de otros clubes, que sí han llamado a su puerta en meses anteriores con diferentes procedencias (Italia, Arabia) y siempre con contratos millonarios, dado que sabe que ha encontrado en el Betis el lugar ideal para vivir como merece los últimos años de su carrera al más alto nivel y en Sevilla la ciudad que quiere para su familia. El valor de Isco, internacional con España al final del curso pasado en la final de la Nations League y en los planes de Luis de la Fuente para el Mundial si regresa a su nivel, es importante en el mercado y por ello el club elevó su protección con su primera renovación pero ahora todo está encaminado a que el jugador se retire cuando quiera en Heliópolis.

En la mente de Isco está mantenerse vigente en la élite para estrenar el nuevo estadio Benito Villamarín, que se prevé precisamente para 2028. En ese sentido las partes han ubicado los nuevos escenarios para el diálogo de diferentes ampliaciones cuando vayan sucediéndose en los próximos años. Un caso similar al de Joaquín, que fue renovando año a año en el último tramo de su carrera, respetando su propia decisión.

El contrato actual de Isco le ubica como el segundo mejor pagado de la plantilla tras Antony. El club quiso en los años anteriores poner el límite en el malagueño después de reestructurar su plantel con las salidas de jugadores como Fekir, William Carvalho o Borja Iglesias que ocupaban mucho espacio salarial, pero ha tenido que saltárselo de forma especial con el brasileño atendiendo a lo estratégico de su fichaje, a la gran oportunidad para incorporarlo y a la posibilidad de un traspaso futuro. Con Isco se ha buscado un asunto de justicia dada su importancia en el equipo y por ello está de nuevo cercano al brasileño.

Isco, leyenda verdiblanca

Isco ha señalado en varias veces durante el diálogo con el club con diferentes interlocutores que su deseo es retirarse en el Betis. En la negociación con el club han intervenido Ángel Haro, José Miguel López Catalán, Ramón Alarcón y Manu Fajardo, principalmente, aunque el remate final de la operación la llevó personalmente el presidente. Manuel Pellegrini también tiene un peso tremendo en la decisión el malagueño. Fue el chileno quien más apostó por su llegada en 2023, con Ramón Planes como director deportivo, y el propio jugador ha insistido en que quiere su renovación como entrenador. Ya se verá cuando llegue el momento de colgar las botas cuál será la decisión de Isco sobre si tiene algún gesto para el Málaga en su adiós pero ha dejado claro el capitán que la élite la abandonará como jugador del Betis y que espera que sea dentro de mucho tiempo después de una carrera en la que dio el salto en el Valencia antes de consagrarse en el Málaga, de triunfar en el Real Madrid y de tener un paso fugaz por el Sevilla antes de recalar en el Betis como agente libre, un club que apostó por él cuando pocos clubes confiaban en su resurrección deportiva.

El anuncio de la renovación de Isco con el Betis hasta 2028 efe

De esta forma, el Betis ha querido tratar de forma muy especial la renovación de Isco. En ABC de Sevilla se han ofrecido todos los pasos de este movimento del club con el anuncio del diálogo en julio, el entendimento en septiembre para que fuera hasta 2028 y el deseo de anunciarlo antes del derbi, como así ha sido. La enorme lona desplegada antes del duelo ante el girona ha dado la vuelta al mundo al ser una imagen muy poderosa. Y también por el efecto para el propio jugador, con él en el campo sin esperarse nada: «Sabía que había firmado, todo lo demás es una sorpresa. Muy contento por poder seguir con la camiseta del Betis, muy agradecido por el gesto, el cariño y el recibimiento de la afición. Se me han puesto los pelos de punta. Siempre lo he dicho, agradecido, orgulloso de ser capitán de este equipo y con muchas ganas de dar muchas alegrías».

La actual hasta 2028 es la tercera renovación de Isco con el Betis desde que llegó en el verano de 2023 firmando por tres años hasta 2026. En diciembre de 2023 amplió hasta 2027 con una mejora salarial en la que las variables por la incógnita de su rendimiento en su primer contrato se hacían fijas dado su enorme nivel futbolístico y se ampliaba su cláusula de rescisión de diez millones de euros. Ahora se ubica en 2028 con la seguridad de que Isco ve al Betis como su casa y que quiere concluir en Heliópolis sus días futbolísticos con una carrera para enmarcar y que aún no tiene fecha final.