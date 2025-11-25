Suscríbete a
Isco quiere retirarse en el Betis

El capitán verdiblanco firmó su renovación hasta 2028 con la idea de colgar las botas en Heliópolis incluso más allá de esa fecha

El Betis hace oficial la renovación de Isco hasta 2028

Isco besa el escudo del Betis cuando se anunció su renovación antes del duelo ante el Girona manuel gómez
Isco quiere retirarse en el Betis. La renovación del capitán verdiblanco hasta 2028, anunciada por el club de forma espectacular con una enorme lona desplegada en la tribuna de Fondo antes del inicio del duelo ante el Girona, es sólo un paso más ... en ese sentido. La idea del jugador es poner fin a su carrera deportiva defendiendo este escudo pero no tiene que ser en el horizonte 2028, sino que puede ir más allá. Así lo ha expresado el propio jugador, que hoy cuenta con 33 años y que cuando expire este nuevo vínculo habrá cumplido los 36, a sus más íntimos y durante la negociación con el club, que se inició en el pasado mes de julio, tal y como avanzó Alfinaldelapalmera.com y ABC de Sevilla. Fue entonces cuando se planteó un nuevo contrato que le diera al jugador la condición de «leyenda», otorgándole el marco para que pudiera estar a la altura de Joaquín, Cardeñosa, Gordillo, Rubén Castro o Esnaola, con los que compartió vídeo presentando la primera equipación de la nueva temporada y en cuya mesa aspira a sentarse cuando cuelgue las botas.

