Isco se pronuncia y disculpa a Larrubia: «Nada que reprocharte, amigo»

Las primeras palabras de Isco Alarcón tras conocer su grave lesión han sido para disculpar a David Larrubia, el joven futbolista del Málaga que le pegó la patada en la acción en la que sufrió la dolencia. «Nada que reprocharte, amigo», ha expresado el capitán verdiblanco en las redes sociales, después de la polémica que se había originado en torno a Larrubia.

El futbolista del Málaga había escrito previamente unas palabras de disculpa hacia Isco, a la vez que denunció los insultos que había recibido en las redes. «Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón y descarle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí», expuso Larrubia.

«Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos», añadió el joven futbolista del Málaga, quien ya sobre el césped se interesó por el estado físico de Isco. «Nada que reprocharte, amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido! Un abrazo y buena suerte esta temporada», le respondió el capitán bético para zanjar así esa polémica generada por algunos aficionados.