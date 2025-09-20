Suscríbete a
+Palmera

Isco, una ovación de la Cartuja y la celebración de los goles del Betis como un hincha más

El malagueño siguió el partido al lado del banquillo con los no convocados y saltó con rabia para cantar el 3-1 de Fornals

El Betis ya sabe el camino (3-1)

Betis - Real Sociedad, en directo

Isco se levanta para celebrar el 3-1 obra de Fornals en el Real Sociedad - Real Betis
Isco se levanta para celebrar el 3-1 obra de Fornals en el Real Sociedad - Real Betis dazn
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Isco volvía a un terreno de juego pero aún con muletas y la bota protectora y unos metros fuera de donde todo el mundo quiere verle. Le faltan varias semanas al malagueño para estar entrenándose con el equipo si todo va bien dado que ... aún está en fase de inmovilización de la zona afectada en el último amistoso de pretemporada en La Rosaleda. Pero sí pudo estar siguiendo al lado del banquillo el Real Betis - Real Sociedad, junto a los no convocados Deossa o Aitor, y su presencia no pasó desapercibida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app