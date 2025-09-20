Isco, una ovación de la Cartuja y la celebración de los goles del Betis como un hincha más

Isco volvía a un terreno de juego pero aún con muletas y la bota protectora y unos metros fuera de donde todo el mundo quiere verle. Le faltan varias semanas al malagueño para estar entrenándose con el equipo si todo va bien dado que ... aún está en fase de inmovilización de la zona afectada en el último amistoso de pretemporada en La Rosaleda. Pero sí pudo estar siguiendo al lado del banquillo el Real Betis - Real Sociedad, junto a los no convocados Deossa o Aitor, y su presencia no pasó desapercibida.

Antes de comenzar el encuentro, cuando iba Isco camino de la zona en la que se iba a sentar con sus compañeros, justo al lado del banquillo, los aficionados que estaban por la zona se levantaron para aplaudir y todo el estadio empezó a corear el «Isco, Isco» que tantas veces se ha podido escuchar en el Benito Villamarín con sus brillantes actuaciones y que ahora comienza ya a oírse en la Cartuja como ánimo para su pronta recuperación.

El malagueño estuvo muy atento a todo lo que sucedía en el encuentro desde su ubicación, dejando las muletas a un lado y con la pierna izquierda protegida por una bota que inmovilizaba el tobillo afectado.

Eso no impidió que con el 3-1 de Fornals se uniera a la celebración como un bético más de los que estaban en la grada o en sus casas. Después de la gran jugada colectiva iniciada por Antony, continuada por Lo Celso con un pase soberbio a Bellerín y el centro final de éste a Fornals para que anotara, todo desarrollado justo delante de Isco, el malagueño se levantó para apretar los puños y celebrar el gol, tal y como captaron las cámaras de DAZN.

Lesionado, con muletas, pero con la MISMA PASIÓN por su @RealBetis 💚



La imagen de @isco_alarcon celebrando los goles como un aficionado más 🥹#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/qAQeHX85nY — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2025

Fornals se acercó después a esa ubicación a celebrarlo, donde Aitor e Isco se abrazaban festejando el tanto que le iba a dar el triunfo definitivo al Betis. Al término del encuentro valoró, de hecho, el goleador castellonense que «si ya este equipo empieza a funcionar, cuando él vuelva, no nos queremos imaginar...».