Isco: «¿Gen competitivo del Sevilla? Nosotros también lo tenemos»

Isco es capitán del Real Betis y uno de los referentes del equipo adiestrado por Manuel Pellegrini. Además, fue jugador del Sevilla y tiene motivación extra para el derbi de este domingo. En una entrevista en DAZN, el malagueño habló de varios aspectos referentes a este encuentro.

Cuestionado sobre si el Sevilla tiene un especial gen competitivo para sacar mejores resultados en los derbis, Isco señalaba con contundencia lo siguiente: «Nosotros también lo tenemos».

«Delante de nuestra gente, con 60.000 personas apoyándonos y con la cabeza puesta en mantenernos en la lucha por Europa las ganas de ganar siempre van a estar ahí», refrenda el mediapunta.

También hablaba el malagueño sobre el objetivo de volver a la selección española, que se gana por el nivel exhibido en estas semanas pero que aún no ha recibido la recompensa de Luis de la Fuente. «Para cualquier jugador es una de las cosas más grandes. Yo estoy trabajando, me hace ilusión, se que hay mucha competencia, jugadores muy buenos. Luis de la Fuente es el que tiene la última palabra y no se le puede reprochar nada. Ha ganado la Euro, la Nations League, está ahora clasificado para la final four. No se le puede decir nada, confía en su grupo de jugadores y es que es normal, lo entiendo perfectamente, no pasa nada«.

