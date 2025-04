Isco, cumpleaños y gol: «Feliz de poder celebrarlo jugando al fútbol, que es lo que más me gusta»

Jornada más que especial para Isco. El capitán del Betis ha cumplido este lunes 33 años y ha tenido la oportunidad de firmar uno de los tres goles marcados en el triunfo a domicilio ante el Girona (1-3). El futbolista malagueño logró el 0-3 al filo del descanso al rematar de cabeza un centro de Abde.

«No he metido muchos de cabeza, pero algunos sí. He entrado con fe al área, Abde me ha visto bien y contento de autorregalarme un golito, por los tres puntos y mantener la ilusión de poder aspirar a la Champions. Estamos cerquita. Sabemos que es difícil y que no está en nuestras manos, pero sí lo está pelear y lo vamos a hacer hasta el final«, ha comentado Isco sobre la acción del segundo gol bético en el partido.

En un día especial por el cumpleaños, el capitán verdiblanco ha recordado que «hoy me han traído una tarta pequeña en el hotel. He pedido la victoria y ya he visto que los deseos de cumpleaños se cumplen. Feliz de poder celebrarlo jugando al fútbol, que es lo que más me gusta. Mañana lo celebraremos con la familia«.

La situación del equipo genera mucha ilusión. Isco ha destacado que «el equipo se ha repuesto rápido de la derrota en casa con el Villarreal. Teníamos que recuperar los tres puntos fuera y lo hemos logrado».