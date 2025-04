Isco: «Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas»

El malagueño Isco Alarcón, que fue el jugador que lució el brazalete de capitán durante todo el partido, fue el encargado de analizar lo ocurrido sobre el césped del Nuevo José Zorrilla en el duelo ante el Valladolid correspondiente a la 19ª y última jornada del campeonato 24-25. «Muy jodido, la verdad que hoy en día el fútbol es muy igualado y necesitamos mucho más. Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas. Lo hablamos y hablamos y luego no lo demostramos, al menos hoy. Veníamos de una dinámica buena y otra vez hoy no hemos estado a la altura. No hemos dado lo suficiente para ganar en Primera. Muy jodido«, dijo ante las cámaras de DAZN.

Cuestionado por lo que creía que le había faltado al equipo durante los más de 100 minutos que duró el encuentro, Isco respondió que «como te he dicho, nos ha faltado todo y un poquito más. Entender lo que necesitaba el juego. No hemos estado a la altura. No nos han creado mucho, pero otra vez con cero puntos y aunque en la segunda parte hemos tenido ocasiones para empatar, nos está costando mucho hacer gol, hacer daño, y así hoy día es muy complicado«.

Por último, preguntado por si lo que ocurre es que hay una plantilla corta -el Betis acabó el choque con los canteranos Mateo Flores y Jesús Rodríguez en el centro del campo y la banda derecha, respectivamente-, Isco valoró que «bueno, esto es fútbol. Si quieres buscar excusas, hay un millón, pero hoy con el partido que hemos hecho no podemos poner excusas. Deberíamos haber hecho mucho más. Hoy en día, el fútbol en Primera está muy igualado. Como no estés como tienes que estar, te cuestan los partidos. Es lo que ha pasado«.

Primer partido completo desde su vuelta

En otro orden de cosas, se dio la circunstancia en Valladolid de que Isco completó el partido por primera vez después de su regreso de la grave lesión de fractura en el peroné que sufrió en Las Palmas en mayo y que le ha tenido casi siete meses alejado de los terrenos de juego. Antes, el de Arroyo de la Miel volvió a la convocatoria frente al Barcelona, jornada en la que disputó el último cuarto de hora de juego, como en el siguiente partido contra el Villarreal (14 y 16 minutos, respectivamente). Ya fue titular frente al Rayo Vallecano en el último partido de 2024, en el que marcó de penalti el tanto verdiblanco y acumuló 66 minutos. También jugó de inicio en Huesca en el choque de la Copa del Rey, igualmente anotó el gol que le dio el pase a los béticos a los octavos de final y sumó 88 minutos.